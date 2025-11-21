Mondial U17 : Le rêve burkinabè s’arrête aux portes des demi-finales

Les Étalons cadets du Burkina Faso ont vu leur belle aventure qatarie prendre fin cet après-midi à Doha, éliminés sur le plus petit des scores par l’Italie (1-0) en quarts de finale de la Coupe du monde U17 face à l’Italie. Une défaite cruelle qui ne reflète pas la vaillance des jeunes Burkinabè, tombés sur une erreur individuelle à huit minutes du terme.

Pendant plus de 80 minutes, la défense burkinabè est restée parfaitement en place, solide et disciplinée face à la domination territoriale et la technique italienne. Les hommes d’Oscar Barro se sont même créé les occasions les plus franches de la première période. À la 20e minute, Mohammed Zongo passait tout près de l’ouverture du score avec une frappe puissante qui venait s’écraser sur la barre transversale. Vingt minutes plus tard, c’était au tour d’Ismaël Zallé de voir sa reprise terminer sur le poteau après une parade du gardien italien sur une tentative d’Alassane Bagayogo.

Cette première mi-temps dominée par les Étalons va laisser des regrets. Car le football est parfois cruel avec les plus méritants. À la 82e minute, un mauvais dégagement du portier Rahim Ouattara permet à l’attaquant italien Thomas Campaniello d’ouvrir le score pour ce qui sera l’unique but de la rencontre.

Un rêve brisé

Un coup du sort d’autant plus rageant que les jeunes Burkinabè avaient réalisé un parcours historique jusqu’à ce stade de la compétition. Avec quatre victoires en cinq matchs, dont un exploit mémorable contre l’Allemagne en huitièmes de finale, les protégés d’Oscar Barro avaient prouvé qu’ils méritaient leur place parmi les meilleures équipes mondiales de leur catégorie.

Mohamed Zongo, l’homme fort de cette équipe avec 2 buts et 3 passes décisives, n’aura cette fois pas pu sortir les siens de l’impasse face à une Squadra Azzura qui poursuit sa route avec un sans-faute parfait (six victoires en six matchs).

L’Italie affrontera l’Autriche en demi-finale lundi prochain, pendant que le Burkina Faso rentre avec les honneurs et la fierté d’avoir porté haut les couleurs africaines dans ce mondial.

Le Maroc qui joue aussi cet après midi face au Brésil est le dernier représentant du continent. Mais cette génération dorée U17 burkinabè aura marqué les esprits par son jeu courageux et sa solidarité exemplaire. Une expérience qui servira assurément de tremplin pour l’avenir de ces jeunes talents, dont certains attisent déjà les convoitises.