Mondial 2026 : le Maghreb face à l’Argentine et au Brésil – Les groupes, les chances et les réactions

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a livré son verdict, plaçant les trois nations phares du Maghreb, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, face à des défis colossaux. Le Maroc affrontera le Brésil, tandis que l’Algérie héritera de l’Argentine championne du monde. Avec un format élargi à 48 équipes, les espoirs de qualification sont réels, mais la bataille pour les seizièmes de finale s’annonce épique.

Maroc (Groupe C : Brésil, Écosse, Haïti)

Les Lions de l’Atlas affronteront le Brésil pour une entrée en matière prestigieuse. Si la première place reste l’objectif, le Maroc, demi-finaliste en 2022, ne devrait pas avoir d’inquiétude pour sa qualification. Les Lions pourront se reposer sur leur solide organisation tactique et l’expérience de ses cadres. Mais ce sera aussi l’occasion de commencer à intégrer quelques éléments de la jeune génération, championne du Monde 2024 des moins de 20 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe du Maroc (@equipedumaroc)

Si le match de gala contre le Brésil sera décisif pour la première place, le match à ne pas rater sera contre l’Écosse, un adversaire physique et accrocheur. L’objectif est de sécuriser six points contre l’Écosse et Haïti pour valider l’accès aux huitièmes de finale et confirmer que l’exploit de Doha peut se renouveller. Les réactions soulignent une confiance mesurée face au défi brésilien.

Algérie (Groupe J : Argentine, Autriche, Équipe de barrage J4)

Un choc historique attend les Fennecs, qui retrouveront l’Argentine championne du monde, un duel de prestige qui électrisera les tribunes. Mais les argentins sont logiquement favoris. L’Algérie devra surtout se surpasser face à l’Autriche. C’est ce duel qui sera la clé pour la deuxième place et bénéficier d’un parcours plus facile ou pour s’assurer une place de meilleur troisième.

Après une longue absence, il va falloir améliorer la solidité défensive de l’équipe pour éviter la désillusion.

Tunisie (Groupe F : Pays-Bas, Japon, Panama)

La Tunisie hérite d’un groupe ouvert mais considéré comme un piège. Les Aigles de Carthage devront contenir la puissance des Pays-Bas et livrer une bataille acharnée face au Japon. Ce match contre la nation asiatique, très disciplinée tactiquement, sera décisif pour la deuxième place. Ce groupe est au final jugé « faisable » pour obtenir a minima une des huit places de meilleur troisième.

Le tirage au sort a placé le Maghreb face à l’élite mondiale, mais le nouveau format de la Coupe du Monde (48 équipes) offre une réelle chance à ses trois représentants de marquer l’histoire en se qualifiant en nombre pour les seizièmes de finale. Le défi est immense, mais la détermination est à son comble.