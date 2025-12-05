Mohammed VI aperçu à Dubaï : la silhouette du souverain attise les interrogations

L’apparition du roi Mohammed VI dans un centre commercial de Dubaï a ravivé l’attention autour de son état physique. Filmé lors d’un séjour privé aux Émirats arabes unis, le souverain marocain y apparaît amaigri, avançant avec retenue, des images qui ont rapidement circulé et alimenté de nouvelles interrogations. Cette séquence, pourtant anodine, intervient dans un contexte marqué par de rares apparitions du souverain marocain.

Lors d’une visite privée aux Émirats arabes unis, le roi Mohammed VI a été filmé en train de circuler dans le centre commercial Dubaï Mall. Sur ces images largement partagées sur les réseaux sociaux, certains observateurs ont remarqué que le monarque paraît visiblement plus amaigri, marchant avec difficulté, un état physique qui ravive les nombreuses questions sur sa santé.

Un simple déplacement ou un signe ?

La vidéo, captée de façon informelle, montre le roi vêtu de manière décontractée, entouré de quelques membres de sa garde rapprochée, évoluant dans les allées du centre commercial, répondant aux sollicitations pour des photos. L’instant, bien que privé, a suffi à relancer le débat public sur l’état de santé du souverain. À la différence d’apparitions précédentes, lorsque Mohammed VI avait été vu utilisant une canne, cette fois, aucune aide à la marche ne l’accompagnait.

La visite intervient après une période marquée par des absences médiatiques et des spéculations liées à sa santé. Plusieurs médias avaient en effet évoqué son amaigrissement, évoquant aussi des épisodes d’opérations et de rééducation. Depuis plusieurs années, l’état de santé du roi Mohammad VI suscite des interrogations récurrentes. En mars 2025, après plusieurs mois d’absence, il avait été photographié lors d’un retour public, apparaissant très mince, un détail qui avait provoqué l’émoi parmi ses sujets.

Santé du roi : mystère, inquiétude… et retenue officielle

Selon certaines sources, le souverain aurait perdu près d’une dizaine de kilos récemment. Ces changements physiques accompagnent une convalescence liée à une opération à l’épaule, réalisée fin 2024, suivie d’une rééducation nécessitant des précautions quant à certains mouvements comme s’asseoir longtemps ou rester debout. Lors de la dernière visite d’un chef d’État étranger à Rabat, des photographies l’avaient déjà montré appuyé sur une canne ; des images qui avaient à l’époque provoqué une vive émotion.

Ces signes n’ont jamais été officiellement expliqués en détail : le Palais évoque çà et là des « soins », des « repos », sans préciser la nature exacte des problèmes de santé. La silhouette allégée du roi, ses apparitions en privé, mais surtout l’absence d’accompagnement, comme cette fois à Dubaï, ont provoqué une vague d’interrogations sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui y voient un signe d’une santé fragile, quand d’autres optent pour la prudence, rappelant que depuis 2023, le souverain semble limiter ses déplacements officiels.

Entre discrétion et transparence : la communication royale scrutée

Derrière les discussions et les spéculations, c’est un sentiment d’inquiétude générale qui prend de l’ampleur. Beaucoup espèrent que le roi, figure centrale de la stabilité et de la continuité institutionnelle du pays, soit entouré et protégé. D’autres y perçoivent un appel discret à la compréhension et au respect de sa vie privée.

La représentation publique du souverain reste soigneusement orchestrée. Chaque apparition, officielle ou privée, alimente rapidement les débats autour de son état de santé. Pourtant, le besoin d’information du public semble croître, à mesure que les vidéos ou photos le montrent allégé, parfois fatigué, mais toujours souverain.

Débat chargé d’inquiétude sur la santé du roi

À ce titre, les images diffusées à Dubaï sont doublement significatives : elles confirment non seulement la continuité de ses voyages privés, dans un contexte diplomatique resserré entre le Maroc et les Émirats, mais aussi une vulnérabilité physique qui interroge. Certains commentateurs y voient la montée de l’importance accordée à la discrétion, même au détriment de la transparence.

L’apparition du roi Mohammed VI au Dubaï Mall, avec son physique manifestement affiné, relance un débat ancien mais toujours vif sur sa santé, un débat chargé d’inquiétude, de curiosité et d’émotion. À travers ces images, c’est la question de la pérennité de la monarchie, sa capacité à garantir stabilité et continuité, qui se pose.