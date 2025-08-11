CHAN 2025 : l’Ouganda prend la tête du groupe C, la Guinée en danger, l’Algérie en outsider

La troisième journée du groupe C a redistribué les cartes au Mandela National Stadium de Kampala. Portés par leur public, les Ougandais ont dominé le Niger (2-0) pour s’emparer de la première place, tandis que l’Afrique du Sud a compliqué les plans de la Guinée en s’imposant 2-1. À une journée de la fin de la phase de groupes, la course à la qualification s’intensifie dans cette poule de la mort.

La troisième journée du groupe C du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 a livré son verdict ce lundi au stade national Mandela de Kampala, en Ouganda. Deux rencontres aux enjeux capitaux ont redessiné la hiérarchie de cette poule particulièrement relevée.

Afrique du Sud – Guinée (2-1) : Les Bafana Bafana se relancent

Dans le premier match de la journée, l’Afrique du Sud s’est imposée face à la Guinée sur le score de 2-1, confirmant sa montée en puissance dans cette compétition. Cette défaite complique sérieusement les ambitions de la Guinée dans la poule C, où seuls deux des cinq équipes accéderont aux quarts de finale.

De retour dans la compétition après 11 ans d’absence, les Bafana Bafana avaient déjà montré un visage prometteur lors de leur match nul contre l’Algérie (1-1) en deuxième journée. Face à une équipe guinéenne sous pression après sa lourde défaite contre l’Ouganda (3-0), l’Afrique du Sud a su saisir sa chance.

La Guinée, qui avait pourtant bien débuté le tournoi en battant le Niger (1-0), se retrouve désormais dans une situation délicate. Le Syli Local n’a jamais été éliminé dès le premier tour du CHAN dans son histoire, mais cette tradition risque d’être mise à mal.

Lors de la dernière journée, la Guinée devra impérativement s’imposer face à l’Algérie tout en espérant un résultat favorable dans les autres rencontres pour garder ses chances de qualification. L’Algérie, toujours en course, avec 4 points en deux journées, jouera d’abord face au Niger puis contre la Guinée. Les Fennecs ont encore leur destin en main.

Ouganda – Niger (2-0) : Les Cranes confirment leur montée en puissance

Dans le second match de la journée, l’Ouganda s’est imposé face au Niger sur le score de 2-0, confirmant sa belle dynamique. Les Cranes doublent l’Algérie et prennent ainsi la tête du groupe C.Ils se rapprochent considérablement de leur première qualification historique en quarts de finale.

L’Ouganda a ouvert le score sur penalty par Allan Okello à la 25e minute. Il avait déjà marqué lors de la victoire contre la Guinée. Joel Sserunjogi a ensuite doublé la mise d’un magnifique tir dans la lucarne à la 56e minute, scellant le sort de la rencontre.

Cette seconde défaite consécutive place le Niger dans une situation très délicate. Avec zéro point après trois journées, les chances de qualification des Nigériens sont désormais très compromises. C’est la cinquième fois que le Niger participe au CHAN après 2011, 2016, 2020 et 2022, et malgré leur quatrième place lors de l’édition précédente, ils peinent à retrouver leur niveau.

Le classement du groupe C après la 3e journée

Après ces deux rencontres cruciales de la troisième journée, le classement du groupe C a été complètement bouleversé :

1. Ouganda – 6 points (2 victoires, 0 nul, 1 défaite)

Victoires : Guinée (3-0), Niger (2-0)

Défaite : Algérie (0-3)

2. Algérie – 4 points (1 victoire, 1 nul, 0 défaite) * un match en moins

Victoire : Ouganda (3-0)

Nul : Afrique du Sud (1-1)

3. Afrique du Sud – 4 points (1 victoire, 1 nul, 0 défaite) * un match en moins

Victoire : Guinée (2-1)

Nul : Algérie (1-1)

4. Guinée – 3 points (1 victoire, 0 nul, 2 défaites)

Victoire : Niger (1-0)

Défaites : Ouganda (0-3), Afrique du Sud (1-2)

5. Niger – 0 point (0 victoire, 0 nul, 2 défaites)

Défaites : Guinée (0-1), Ouganda (0-2)

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient en quart de finale

Le contexte du CHAN 2025

Le Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN) 2024, initialement prévu en février 2025, a lieu du samedi 2 août au samedi 30 août. Cette compétition réservée aux équipes nationales composées uniquement de joueurs évoluant dans leur championnat local a lieu dans trois pays d’Afrique de l’Est : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

La finale aura lieu au Centre sportif international Moi dans la capitale du Kenya, Nairobi.