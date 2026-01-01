André Ayew signe aux Pays-Bas pour écrire le dernier chapitre de sa carrière

Ancien capitaine emblématique de l’Olympique de Marseille et pilier des Black Stars du Ghana, André Ayew s’est engagé avec un club néerlandais à 36 ans. Un choix surprenant pour conclure un parcours jalonné de nombreux titres et de fidélité au maillot national.

À l’heure où de nombreux joueurs de sa génération ont déjà raccroché les crampons, André Ayew refuse de céder aux sirènes de la retraite. L’attaquant ghanéen vient de s’engager avec le NAC Breda, un club de l’Eredivisie, offrant un épilogue inattendu à une carrière débutée il y a près de vingt ans dans les travées du centre de formation marseillais.

Formé à l’OM, le fils de la légende Abedi Pelé y a connu ses plus belles heures. Champion de France en 2010 sous la houlette de Didier Deschamps, triple vainqueur de la Coupe de la Ligue, Ayew a porté le brassard de capitaine avec une ferveur qui lui a valu l’affection indéfectible des supporters phocéens. Entre 2007 et 2015, puis lors d’un retour remarqué en 2021-2022, il aura disputé plus de 250 matches sous les couleurs olympiennes, inscrivant près de 60 buts.

Un globe-trotter du ballon rond

Depuis son premier départ de Marseille, André Ayew n’a cessé de repousser les frontières de son terrain de jeu. Swansea et West Ham en Premier League, Fenerbahçe en Turquie, Al-Sadd au Qatar aux côtés de Xavi puis sous ses ordres, et dernièrement Le Havre en Ligue 1. Le Ghanéen a accumulé les expériences avec une constante gourmandise pour le football.

Sur la scène internationale, son palmarès force le respect. Avec plus de 120 sélections et une vingtaine de buts pour le Ghana, il demeure le joueur le plus capé de l’histoire des Black Stars. Finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations 2015, il a porté les espoirs de tout un peuple lors de quatre Coupes du monde.

Le choix des Pays-Bas, terre de football offensif et de formation, témoigne d’une volonté de terminer dans un environnement propice à l’épanouissement technique. Loin des championnats exotiques souvent privilégiés en fin de carrière, Ayew opte pour un défi sportif dans une compétition exigeante. Ainsi, à 36 ans, celui qui n’a jamais triché avec l’effort entend bien prouver qu’il a encore des jambes et surtout du cœur à offrir.

Les supporters marseillais, eux, garderont toujours une place à part pour ce guerrier au sang bleu et blanc.