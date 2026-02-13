Mali-Russie : un match amical inédit annoncé à Moscou le 27 mars

Selon les informations révélées par nos confrères d’Afrik-Foot, la sélection du Mali se rendra le 27 mars prochain à Moscou pour y affronter la Russie en match amical. Une affiche inédite entre les deux sélections, programmée dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA de mars.

Une première historique entre la Russie et le Mali

C’est notre confrère Afrik-Foot qui a été le premier média à dévoiler l’information : les Aigles du Mali ont inscrit un déplacement à Moscou à leur agenda pour y défier la Russie le 27 mars. Une rencontre qui, à ce stade, n’a pas encore fait l’objet d’une annonce officielle de la part de la FEMAFOOT, mais dont la préparation serait suffisamment avancée pour être considérée comme acquise.

Si elle se confirme, cette confrontation marquera une première absolue entre les deux nations, qui ne se sont jamais affrontées, ni en compétition officielle ni en match amical. Pour le Mali, il s’agirait d’un choix fort dans la construction de son calendrier international, avec une opposition européenne au profil physique et tactique bien identifié.

Un test grandeur nature pour les Aigles

Sur le plan sportif, ce match amical doit permettre au staff malien de poursuivre le travail de reconstruction du groupe, après des échéances récentes marquées par des ambitions élevées mais inachevées. Affronter la Russie offrirait une opposition différente de celles rencontrées habituellement sur le continent africain, idéale pour tester certains automatismes et observer de nouveaux joueurs.

Ce déplacement en Russie pourrait s’inscrire dans une séquence plus large de matches amicaux, avec la possibilité pour le Mali de disputer un second match face à une autre sélection africaine à la fin du mois de mars, comme c’est souvent le cas lors des fenêtres FIFA. La Turquie serait envisagé comme lieu de la rencontre.

Une affiche sportive et politique

En attendant une confirmation officielle, l’annonce d’Afrik-foot suscite déjà l’intérêt des observateurs. Au-delà de l’aspect purement sportif, cette affiche Afrique-Europe retient l’attention par son caractère inédit et par la symbolique qu’elle véhicule. D’autant plus dans le contexte actuel du football international.

Car au-delà du terrain, cette affiche peut aussi se lire à la lumière du rapprochement politique entre Bamako et Moscou. Depuis 2021, le Mali a progressivement tourné le dos à plusieurs partenaires occidentaux pour renforcer sa coopération sécuritaire et diplomatique avec Poutine. En effet, la Russie est devenue un acteur central dans l’équation sahélienne.

Les visites officielles et accords signés ces derniers mois vont dans le même sens. Ainsi, en juin 2025, le chef de la transition Assimi Goïta a été reçu au Kremlin, avec la volonté affichée “d’élargir” la coopération (défense, économie, transport). En parallèle des textes structurants sur les relations bilatérales ont été signés puis ratifiés, incluant explicitement des volets culturels et sportifs.

Dans ce contexte, un match amical Mali -Russie ressemble aussi à un levier de soft power : une manière d’entretenir et de rendre visible une relation politique en construction, tout en offrant aux Aigles une opposition de haut niveau dans une fenêtre FIFA.