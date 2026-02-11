Arsène Wenger place le Maroc parmi les favoris du Mondial 2026

Arsène Wenger, l’ancien manager star de Monaco et Arsenal voit les Lions de l’Atlas comme de sérieux prétendants au titre. Une reconnaissance historique pour le football africain.

Une déclaration qui marque un tournant

Interrogé sur les nations capables de bousculer l’ordre établi lors de la prochaine Coupe du monde, Arsène Wenger n’a pas hésité : le Maroc fait partie de ses favoris. Une déclaration qui résonne. Elle consacre la montée en puissance d’un projet sportif structuré, désormais regardé avec sérieux par les plus hautes sphères du football mondial.

L’exploit qatari, point de bascule

Demi-finaliste historique du Mondial 2022 au Qatar, le Maroc a changé de dimension. Première nation africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont prouvé que leur performance n’était ni un accident ni un simple élan émotionnel.

Pour Arsène Wenger, aujourd’hui directeur du développement du football mondial à la FIFA, la progression marocaine repose sur des bases solides :

Formation de qualité

Diaspora performante en Europe

Stabilité technique sous Walid Regragui (sous réserve qu’il reste en poste)

Ambition fédérale assumée

Le technicien alsacien, réputé pour sa lecture fine du jeu et des projets à long terme, voit dans le Maroc une équipe complète : rigueur défensive, vitesse de projection et maturité tactique.

Une génération dorée au sommet

L’ossature issue des centres de formation européens, combinée à l’investissement massif du Royaume dans ses infrastructures, donne une profondeur rarement observée sur le continent africain.

Au-delà de l’effet 2022, c’est la continuité qui impressionne. Le Maroc a confirmé depuis lors sa solidité dans les compétitions internationales et les qualifications, affichant une constance qui crédibilise son statut de favori. En outre, la victoire marocaine à la Coupe du monde des moins de 20 ans a montré que la relève était déjà prête !

Wenger insiste notamment sur la qualité technique et mentale du groupe. Plusieurs cadres évoluent dans les plus grands championnats européens notemment le capitaine et champion d’Europe Achraf Hakimi (PSG)

Mondial 2026 : le Maroc armé pour aller loin

À l’approche du Mondial 2026, élargi à 48 équipes et organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la profondeur d’effectif et la gestion physique seront déterminantes. Sur ce plan, le Maroc semble armé. Il ne veut plus seulement surprendre, il vise à s’installer durablement parmi les nations qui comptent. Et ce dès le premier match face au Brésil.

️ Arsène Wenger : « Le Maroc sera le plus grand concurrent du football européen lors de la prochaine Coupe du monde », a-t-il déclaré. Il pourrait même la Coupe du monde lors des cinq prochaines éditions. » pic.twitter.com/KQ4EvncDng — FRMF Xtra (@FRMFXtra) February 10, 2026

Les déclarations d’Arsène Wenger constituent un signal pour tout le football africain : l’écart avec les grandes puissances se réduit. Le Maroc devient ainsi un étendard continental.

Dans un contexte où le Maroc accueillera la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, la trajectoire marocaine prend une dimension stratégique. Être favori aujourd’hui, c’est aussi consolider une crédibilité politique et sportive sur la scène mondiale.

Pour le Maroc, l’heure n’est plus à la surprise. Elle est à la confirmation.