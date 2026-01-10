CAN 2025: retour sur la qualification du Sénégal en demies après une rude épreuve face au Mali

Solide sans être flamboyant, le Sénégal a su faire parler son expérience pour s’inviter dans le dernier carré de la CAN 2025. Face à un Mali accrocheur et fidèle à sa réputation de combattant, les Lions ont remporté une bataille tactique et mentale où chaque détail a compté. Dans un quart de finale tendu, marqué par l’engagement, la discipline et les exploits individuels, la sélection sénégalaise a validé son statut tout en mesurant la difficulté du chemin restant vers le titre continental.

Le Sénégal poursuit sa marche maîtrisée dans la Coupe d’Afrique des nations 2025. Vendredi soir à Tanger, les Lions de la Teranga ont validé leur billet pour les demi-finales en dominant le Mali (1-0) au terme d’un quart de finale intense, engagé et longtemps indécis. Une victoire étriquée mais précieuse, acquise face à une équipe malienne héroïque, encore une fois réduite à dix, et portée par un gardien exceptionnel.

Un quart de finale sous haute tension

Dès le coup d’envoi, la rencontre a pris des allures de bras de fer. Le Sénégal a imposé son tempo, confisquant le ballon et cherchant à étirer le bloc malien par un jeu de passes patient. En face, les Aigles ont opté pour un football plus direct, misant sur l’impact physique et les projections rapides vers l’avant.

La différence s’est faite avant la demi-heure de jeu. À la suite d’une offensive collective bien menée, Iliman Ndiaye s’est retrouvé à la finition et a profité d’une hésitation du portier malien pour ouvrir le score. Un avantage mérité au vu de la domination sénégalaise, même si les occasions franches restaient rares.

Le tournant du match avant la pause

Le moment clé de la rencontre est intervenu juste avant la mi-temps. Le capitaine malien Yves Bissouma a été exclu après un second avertissement, laissant les siens en infériorité numérique pour toute la seconde période. À ce stade, beaucoup imaginaient le match définitivement scellé.

Pourtant, loin de s’effondrer, le Mali a puisé dans ses ressources mentales. Tout ceci se passait dans un stade pourtant acquis à la cause du Sénégal. Comme depuis le début du tournoi, les Aigles ont montré une capacité étonnante à se transcender à dix contre onze, refusant de subir sans réagir. Ce, malgré la forte pression des supporters.

Un Mali courageux et menaçant

Au retour des vestiaires, le scénario attendu ne s’est pas produit. Le Sénégal a certes continué de contrôler le jeu, mais sans parvenir à accélérer ni à tuer le suspense. Les Maliens, libérés, ont joué plus haut et se sont procuré plusieurs situations dangereuses. Au point de donner des sueurs froides, à Rabat, mais aussi au Sénégal où tout le monde était scotchs à l’écran.

La plus nette occasion a obligé Édouard Mendy à une intervention décisive. Un message fort des Maliens qui rappelait que le moindre relâchement pouvait coûter cher aux Lions. Porté par Lassine Sinayoko, précieux dos au jeu, le Mali a continué d’y croire jusqu’au bout, malgré le handicap numérique sur plus de 45 minutes de jeu intense.

Djigui Diarra, l’homme du match malgré la défaite

Si le score est resté serré jusqu’au coup de sifflet final, c’est en grande partie grâce à Djigui Diarra. Le gardien malien a multiplié les arrêts de grande classe face à Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye ou encore Pathé Ciss. À plusieurs reprises, il a remporté ses duels en face-à-face, maintenant le suspense et frustrant les attaquants sénégalais.

Même les changements offensifs opérés par le sélectionneur sénégalais Pape Bouna Thiaw n’ont pas suffi à faire céder une deuxième fois le dernier rempart des Aigles. Djigui Diarra a tout simplement été impressionnant de sang-froid et de réflexes. Il a fait étalage d’une véritable Masterclass dans les cages.

Le Sénégal avance, le Mali sort grandi

Au final, le Sénégal a su gérer son avantage avec sérieux, sans briller mais avec maturité. Cette qualification marque la troisième présence des Lions en demi-finale sur les quatre dernières éditions. Prouesse qui confirme leur régularité au plus haut niveau africain. Le Mali quitte la CAN 2025 sans victoire, mais avec les honneurs.

Solides, solidaires et mentalement impressionnants, les Aigles ont encore prouvé qu’ils étaient une nation qui compte sur le continent. Malgré l’absence d’un sacre continental à leur palmarès. Le Sénégal attend désormais son adversaire pour le dernier carré, avec l’ambition de défendre son statut. Mais au vu de ce quart de finale, une chose est sûre : rien ne sera donné, et chaque pas vers le trophée devra être arraché.