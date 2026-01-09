CAN 2025 : Le Sénégal maîtrise le Mali et file en demi-finale (1-0)

Les Lions de la Teranga ont dominé de la tête et des épaules le derby ouest-africain à Tanger et rejoignent le dernier carré de la compétition grâce à un but d’Iliman Ndiaye.

Ce vendredi au Grand Stade Ibn Batouta de Tanger, le Sénégal a confirmé son statut de favori en disposant du Mali (1-0) lors du premier quart de finale de la CAN 2025. Une victoire étriquée au score mais maîtrisée dans le jeu, qui envoie les champions d’Afrique 2021 en demi-finale.

Une bévue malienne fatale

La rencontre a basculé à la 27e minute sur une erreur monumentale du gardien malien Djigui Diarra. Sur un centre de Krépin Diatta, le portier, pourtant héros des tirs au but face à la Tunisie en huitièmes, a laissé échapper le ballon. À l’affût, Iliman Ndiaye n’a pas tremblé pour pousser la balle au fond des filets. Un coup dur pour des Aigles qui avaient jusque-là tenu tête aux Sénégalais.

Le Mali réduit à dix

La tâche s’est encore compliquée pour les hommes de Tom Saintfiet juste avant la pause. Yves Bissouma, milieu de terrain de Tottenham et leader technique de la sélection malienne, a été expulsé pour un second carton jaune dans le temps additionnel de la première période. Une sanction qui a condamné les espoirs maliens de renverser la vapeur.

Une seconde période sous contrôle

En supériorité numérique, les Lions de la Teranga ont géré leur avantage avec sérénité. Édouard Mendy s’est montré vigilant sur les rares incursions maliennes, notamment sur une tentative de Mamadou Sangaré. Les Sénégalais auraient pu alourdir le score, touchant notamment le poteur en fin de match, mais ont assuré l’essentiel : la qualification.

Un bilan historique conforté

Avec cette victoire, le Sénégal porte sa série d’invincibilité face au Mali à quatorze rencontres depuis 1997. En quarante-deux confrontations dans l’histoire, les Lions comptent désormais dix-sept succès contre dix pour leurs voisins. Surtout, les hommes de Pape Thiaw restent invaincus dans cette CAN 2025 et poursuivent leur quête d’un second titre continental.

Le Sénégal affrontera en demi-finale le vainqueur du match Cameroun-Maroc, programmé ce vendredi soir à Rabat. Pour le Mali, la désillusion est immense : malgré un parcours héroïque ponctué de quatre matchs nuls et d’une qualification aux tirs au but, les Aigles n’auront jamais su s’imposer dans le temps réglementaire de cette compétition.