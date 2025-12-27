CAN 2025 – Groupe A : le Maroc freiné par le Mali, suspense total avant la dernière journée

La deuxième journée du groupe A de la CAN 2025 a tenu toutes ses promesses ce vendredi 26 décembre. La Zambie et les Comores se sont quittées sur un score nul (0-0) au stade Mohamed V de Casablanca, tandis que le Maroc a été accroché par le Mali (1-1) à Rabat. Résultat : aucune équipe n’est encore qualifiée, et tout se jouera lors de la troisième et dernière journée le 29 décembre.

Zambie – Comores (0-0) : Premier match sans but de la CAN 2025

C’est le premier match sans but de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Cœlacanthes des Comores et les Chipolopolos de Zambie n’ont pas réussi à faire trembler les filets.

Les insulaires ont bien démarré la rencontre, croyant ouvrir le score à la 25e minute par Myziane Maolida, avant que la VAR n’annule le but pour une faute préalable. Puis la Zambie, mieux organisée après la demi-heure de jeu, a imposé son rythme, mais le gardien Pandor a préservé le score.

En seconde période, Faiz Selemani a manqué la plus grosse occasion comorienne, sa tête frôlant la transversale. Au final, les deux formations repartent frustrées mais encore en vie dans la compétition.

Pour la dernière journée, les Comores affronteront le Mali et devront impérativement gagner pour espérer une qualification. La Zambie, elle, jouera son avenir contre le Maroc, leader du groupe.

Maroc – Mali (1-1) : les Lions de l’Atlas ralentis à domicile

Les Lions de l’Atlas ont concédé un premier nul à domicile face au Mali (1-1), un match tendu où chaque équipe a inscrit un penalty. Brahim Diaz a ouvert le score à la 45e+5 sur une main malienne, avant que Lassine Sinayoko n’égalise à la 64e minute pour les Aigles.

Malgré une nette domination marocaine, les joueurs de Walid Regragui ont manqué de justesse dans le dernier geste. En-Nesyri aurait pu offrir la victoire à son équipe en fin de match, mais le gardien malien Djigui Diarra a sorti plusieurs arrêts décisifs.

Cette contre-performance met fin à une série de 19 victoires consécutives pour le Maroc, mais les coéquipiers de Bounou restent leaders du groupe.

Classement du groupe A après deux journées

Les enjeux avant la 3e journée de la CAN 2025

Maroc : une victoire ou un nul contre la Zambie suffira pour valider le billet pour les huitièmes de finale.

Mali : doit impérativement battre les Comores pour se qualifier.

Zambie : devra créer l’exploit en battant le pays hôte.

Comores : encore un espoir, mais la victoire est obligatoire pour rêver d’une place parmi les meilleurs troisièmes.

Programme de la 3e journée – 29 décembre