CAN 2025 : le Maroc bat le Cameroun, ce qu’en retient la presse africaine et internationale

Criss Bailly

Lecture 2 min.
Brahim diaz
Brahim diaz

Au lendemain de la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale aux dépens des Lions Indomptables, tour d’horizon des réactions et analyses dans les rédactions du continent et d’Europe.

L’euphorie contenue de la presse marocaine

Le Maroc est en demi-finale de sa CAN. Un premier pas vers un sacre attendu par le Royaume. Du côté de Casablanca et Rabat, c’est la satisfaction qui domine, teintée d’une prudence devenue la marque de fabrique de l’ère Regragui. Le Matin salue une « démonstration de maturité tactique« , soulignant la solidité défensive qui caractérise cette équipe depuis le Mondial qatari. Hespress insiste sur l’ambiance extraordinaire du stade, avec des tribunes acquises à la cause des joueurs locaux. Pour les éditorialistes marocains, cette victoire face aux Camerounais constitue un test de vérité réussi avant les échéances plus relevées. Car l’objectif de Redragui est la victoire et rien d’autre.

La déception camerounaise

À Yaoundé, le ton est nettement plus amer. Cameroon Tribune pointe les carences offensives d’une sélection qui n’a jamais réussi à déstabiliser le bloc marocain. Les observateurs camerounais s’interrogent sur la capacité de David Pagou, arrivé dans l’urgence après le limogeage de Marc Brys et le conflit entre Samuel Eto’o et le ministère des Sports, à faire progresser une équipe très jeune et en reconstruction. L’élimination des quintuple champions d’Afrique laisse toutefois entrevoir des promesses pour l’avenir. en même temps que la fin d’un cycle pour plusieurs cadres vieillissants.

Le regard européen

L’Équipe, le quotidien sportif français de référence consacre une large place à cette rencontre, rappelant que plusieurs acteurs évoluent dans les championnats européens et mettant en exergue la performance XXL de Brahim Diaz depui le début de la compétition. Le quotidien sportif français note la montée en puissance d’un football marocain qui « assume désormais ses ambitions continentales après avoir tutoyé les sommets mondiaux« . Les bookmakers anglais placent d’ailleurs le Maroc parmi les rands favoris pour le titre final.

Les Lions de l’Atlas connaîtront ce soir leur adversaire en demi finale. Que ce soit l’Algérie ou le Nigeria, le choc sera grand.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Criss Bailly est un journaliste collaborant avec afrik.com, où il couvre une large palette de sujets allant de la politique à la culture, en passant par la santé et la société. Ses articles abordent des thématiques variées, telles que la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, la situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon, ou encore des enquêtes sur des scandales internationaux impliquant des figures publiques. Il met également en lumière des figures marquantes du continent, comme l’écrivain Serge Bilé ou la chanteuse Dobet Gnahoré, à travers des interviews et des analyses approfondies. Son travail reflète un engagement à décrypter les dynamiques africaines contemporaines, tout en donnant une voix aux acteurs influents du continent.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

CAN 2025 : Le Sénégal maîtrise le Mali et file en demi-finale (1-0)

CAN 2025 : Le Sénégal maîtrise le Mali et file en demi-finale (1-0)

Les Lions de la Teranga ont dominé de la tête et des épaules le derby ouest-africain à Tanger et rejoignent le dernier carré de...
Cameroun Maroc

Maroc – Cameroun : Rabat attend le déclic des “Espagnols” des Lions de l’Atlas

Un quart de finale à double lecture attend le Maroc face au Cameroun. D’un côté, les Lions de l’Atlas s’appuient sur une génération menée...
illustration maroc objectif 2040

Le Maroc dans le top 60 mondial d’ici 2040 : les projections optimistes du CEBR à l’épreuve des réalités

Le Centre for Economics and Business Research projette un doublement du PIB marocain en quinze ans. Si ces prévisions témoignent des progrès accomplis par...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES DECEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2026