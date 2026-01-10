CAN 2025 : le Maroc bat le Cameroun, ce qu’en retient la presse africaine et internationale

Au lendemain de la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale aux dépens des Lions Indomptables, tour d’horizon des réactions et analyses dans les rédactions du continent et d’Europe.

L’euphorie contenue de la presse marocaine

Le Maroc est en demi-finale de sa CAN. Un premier pas vers un sacre attendu par le Royaume. Du côté de Casablanca et Rabat, c’est la satisfaction qui domine, teintée d’une prudence devenue la marque de fabrique de l’ère Regragui. Le Matin salue une « démonstration de maturité tactique« , soulignant la solidité défensive qui caractérise cette équipe depuis le Mondial qatari. Hespress insiste sur l’ambiance extraordinaire du stade, avec des tribunes acquises à la cause des joueurs locaux. Pour les éditorialistes marocains, cette victoire face aux Camerounais constitue un test de vérité réussi avant les échéances plus relevées. Car l’objectif de Redragui est la victoire et rien d’autre.

La déception camerounaise

À Yaoundé, le ton est nettement plus amer. Cameroon Tribune pointe les carences offensives d’une sélection qui n’a jamais réussi à déstabiliser le bloc marocain. Les observateurs camerounais s’interrogent sur la capacité de David Pagou, arrivé dans l’urgence après le limogeage de Marc Brys et le conflit entre Samuel Eto’o et le ministère des Sports, à faire progresser une équipe très jeune et en reconstruction. L’élimination des quintuple champions d’Afrique laisse toutefois entrevoir des promesses pour l’avenir. en même temps que la fin d’un cycle pour plusieurs cadres vieillissants.

Le regard européen

L’Équipe, le quotidien sportif français de référence consacre une large place à cette rencontre, rappelant que plusieurs acteurs évoluent dans les championnats européens et mettant en exergue la performance XXL de Brahim Diaz depui le début de la compétition. Le quotidien sportif français note la montée en puissance d’un football marocain qui « assume désormais ses ambitions continentales après avoir tutoyé les sommets mondiaux« . Les bookmakers anglais placent d’ailleurs le Maroc parmi les rands favoris pour le titre final.

Les Lions de l’Atlas connaîtront ce soir leur adversaire en demi finale. Que ce soit l’Algérie ou le Nigeria, le choc sera grand.