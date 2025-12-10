Cameroun : Brys défie Eto’o et publie sa propre liste pour la CAN

À moins de trois semaines de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, le football camerounais traverse une zone de fortes turbulences. Limogé par la Fecafoot, le sélectionneur belge Marc Brys refuse de se retirer du jeu. Il publie sa propre liste de joueurs, en s’appuyant sur un contrat toujours en vigueur avec le ministère des Sports.

Cette initiative plonge les Lions Indomptables dans une confusion totale à l’approche d’un tournoi majeur.

Un limogeage sur fond de conflit ouvert

Le limogeage de Marc Brys par la Fecafoot, présidée par la légende Samuel Eto’o, met fin (du moins officiellement) à un conflit ouvert et de longue date entre les deux hommes. Nommé en avril 2024, le technicien belge a vu son poste confié à David Pagou par le comité d’urgence de la fédération. La Fecafoot a justifié cette éviction par onze griefs, et évoqué la nécessité d’instaurer un « climat serein » pour une participation optimale à la CAN.

Cependant, Marc Brys refuse de s’incliner. Il est officiellement sous contrat avec le Cameroun jusqu’au 30 septembre 2026, car il est employé par le ministère des Sports et non directement par la Fédération. C’est en vertu de ce contrat qu’il a décidé de publier sa liste alternative, alimentant la confusion avant ce tournoi majeur (du 21 décembre au 18 janvier 2026).

Le retour des « Cadres » écartés

La publication de cette liste dissidente est un acte de provocation direct contre Samuel Eto’o et les choix de David Pagou. La sélection « officielle » de Pagou avait déjà suscité la polémique en écartant plusieurs cadres et joueurs expérimentés.

La liste de Marc Brys, révélée par Actu Cameroun, réintègre notamment les noms de :

André Onana (gardien de niveau mondial), Vincent Aboubakar (attaquant et leader historique), Michael Ngadeu et Eric Maxim Choupo-Moting.

Selon Brys, l’absence de ces joueurs dans la liste de Pagou est une décision d’Eto’o lui-même.

Brys accuse Eto’o de narcissisme

L’ancien sélectionneur n’a pas mâché ses mots au sujet du président de la Fecafoot. Dans une récente interview, le Belge a violemment critiqué les choix de la fédération. Il y voit une motivation personnelle de Samuel Eto’o :

« Eto’o a évincé des joueurs importants, des leaders, car c’est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C’est incroyable, mais ça ne m’étonne pas venant de quelqu’un de narcissique, qui pense qu’il est le plus beau. »

Le Cameroun est attendu dans le Groupe F de la CAN 2025 où il affrontera la Côte d’Ivoire (tenante du titre), le Gabon et le Mozambique. L’incertitude qui plane sur la composition définitive et la direction technique de l’équipe risque d’entacher sérieusement la préparation des Lions Indomptables.