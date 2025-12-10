Coupe arabe FIFA 2025 : Maroc et Algérie en route pour le sacre

La Coupe arabe FIFA 2025 entre dans sa phase décisive. Les deux géants africains, le Maroc et l’Algérie, qualifiés en quarts de finale, affichent leurs ambitions au Qatar. Entre détermination sportive et rivalité fraternelle, les Lions et les Fennecs rêvent d’un choc maghrébin en demi-finales.

Le Maroc face à la Syrie : confirmer un statut de favori

Les Lions de l’Atlas ouvriront les quarts de finale ce jeudi 11 décembre à 15h30 au stade international Khalifa d’Al Rayyan face à la Syrie. En tête du groupe B avec sept points, le Maroc a démontré sa solidité collective tout au long du premier tour.

Après une victoire maîtrisée contre les Comores (3‑1), un nul décevant face à Oman (0‑0), les hommes de Tarik Sektioui ont terminé en force en battant l’Arabie saoudite (1‑0) grâce à un but précoce de Karim El Berkaoui sur une passe décisive de Tarik Tissoudali.

La Syrie, privée de ses cadres Omar Al Somah et Mahmoud Dahoud, reste toutefois un adversaire coriace, forte d’une seule défaite et d’une défense parmi les plus solides du tournoi. Le sélectionneur marocain, resté fidèle à son onze titulaire, entend capitaliser sur la fluidité du collectif pour franchir un cap décisif vers le dernier carré.

L’Algérie contre les Émirats : les Fennecs veulent conserver leur trône

Championne en titre, l’Algérie défendra sa couronne vendredi 12 décembre à 18h30 au stade Al‑Bayt face aux Émirats arabes unis. Leader du groupe D avec sept points, la sélection de Madjid Bougherra a prouvé sa montée en puissance : nul face au Soudan (0‑0), large succès contre le Bahreïn (5‑1), puis solide victoire contre l’Irak (2‑0).

Ce dernier succès fut marqué par un but de Mohamed‑Amine Tougai et la créativité de Yassine Benzia, dans une rencontre rythmée et maîtrisée après l’expulsion rapide d’un adversaire irakien. Les Émirats, deuxièmes du groupe C avec quatre points, ont connu un parcours irrégulier : défaite contre la Jordanie, nul face à l’Égypte, avant une victoire contre le Koweït pour la qualification.

Une demi-finale Maroc‑Algérie en ligne de mire

Le tableau des quarts de finale offre une perspective excitante : un possible Maroc‑Algérie en demi-finale le lundi 15 décembre à 15h30 au stade Khalifa . Les deux pays affichent des statistiques proches, avec les meilleures défenses du tournoi et des différences de buts positives (+5 pour le Maroc, +6 pour l’Algérie). Un choc entre ces deux géants du Maghreb confirmerait l’importance du football africain sur la scène arabe.

La finale est programmée le jeudi 18 décembre à 17h00 au prestigieux stade Lusail, temple de la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas et les Fennecs rêvent d’y inscrire leurs noms.