CAN 2025 : Brahim Diaz libère le Maroc et propulse les Lions de l’Atlas en quarts de finale

Grâce à un nouveau coup d’éclat de Brahim Diaz, le Maroc a dominé une solide équipe tanzanienne (1-0) en huitièmes de finale de la CAN 2025. Une qualification au forceps qui confirme l’importance capitale de son meneur de jeu dans le parcours marocain.

Le Maroc aborde ce huitième de finale de la CAN 2025 avec le statut de favori, mais aussi avec une pression certaine. Opposés à une équipe tanzanienne bien organisée et sans complexe, les Lions de l’Atlas ont rapidement confisqué le ballon, sans pour autant réussir à transformer cette domination en occasions nettes. Malgré le retour d’Achraf Hakimi dans le onze de départ, les hommes de Walid Regragui ont peiné à accélérer le jeu et à déséquilibrer le bloc adverse.

Un premier acte frustrant et un but refusé

La Tanzanie, disciplinée et compacte, a su fermer les espaces et exploiter la moindre approximation marocaine pour se projeter vers l’avant. Le premier tournant du match est intervenu au quart d’heure de jeu. Sur une action bien construite, Ismaël Saibari pensait donner l’avantage au Maroc d’une tête bien placée. Mais après intervention de l’assistance vidéo, l’arbitre annulait le but pour une position de hors-jeu, refroidissant le public du stade Prince Moulay Abdellah.

Ce fait de jeu a semblé plonger les Marocains dans un certain doute. Trop prévisibles, parfois imprécis, ils ont laissé les Taifa Stars croire en leur chance. La Tanzanie s’est même montrée dangereuse à plusieurs reprises, profitant d’une domination marocaine stérile pour maintenir la pression jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, le rythme s’est nettement intensifié. Le Maroc a affiché de meilleures intentions offensives, à l’image d’Ez Abde, tout proche d’ouvrir le score de la tête, mais stoppé par un Hussein Masalanga vigilant.

Brahim Diaz, encore décisif

La Tanzanie n’a pas tardé à répondre. Mohamed Hussein a décoché une frappe puissante repoussée par Yassine Bounou, avant qu’Alphonce Msanga ne manque de peu le cadre sur la reprise. Un avertissement sans frais pour les Lions de l’Atlas, passés tout près de la correctionnelle. Comme depuis le début de la compétition, le salut marocain est venu de Brahim Diaz. À la 63ème minute, quelques instants après un coup franc de Hakimi renvoyé par la barre, le joueur du Real Madrid a pris ses responsabilités.

Crochet dans la surface, frappe précise : le ballon a fini au fond des filets, offrant au Maroc une délivrance méritée. Avec ce quatrième but dans le tournoi, Diaz s’installe seul en tête du classement des buteurs de la CAN 2025 et confirme son statut de leader offensif. Malgré quelques alertes en fin de match, notemment un penalty non sifflé pour la Tanzanie dans le temps additionnel, le Maroc a su gérer son court avantage jusqu’au coup de sifflet final. La Tanzanie, courageuse mais limitée offensivement, peut regretter de ne pas avoir pu saisir sa chance.

Sans être totalement rassurants, les Lions de l’Atlas décrochent l’essentiel : une place en quarts de finale, où ils affronteront le Cameroun vainqueur 2-1 de l’Afrique du Sud. Avec un Brahim Diaz en pleine confiance, le Maroc peut nourrir de grandes ambitions dans cette CAN 2025.