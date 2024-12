Football : Pape Thiaw, nouveau sélectionneur du Sénégal

Le Sénégal entame une nouvelle page de son histoire footballistique. Pape Thiaw, ancien attaquant emblématique des Lions de la Teranga, a été confirmé le vendredi 13 décembre 2024. Il devient ainsi le sélectionneur principal de l’équipe nationale sénégalaise.

Âgé de 43 ans, il prend la relève d’Aliou Cissé, une figure marquante du football sénégalais.

Ce dernier a dirigé l’équipe pendant près d’une décennie et remporté la CAN en 2022.

Une ascension fulgurante

La trajectoire de Pape Thiaw illustre parfaitement une montée en puissance exceptionnelle. En moins de trois ans, il est passé du rôle de sélectionneur adjoint de l’équipe locale à celui de sélectionneur principal de la sélection nationale. Après le décès soudain de Joseph Koto, Pape Thiaw a immédiatement pris les rênes de l’équipe locale. Grâce à sa direction, les Lions ont remporté le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2023. C’était leur première victoire dans cette compétition en 11 ans.

Par ailleurs, son intérim à la tête des Lions, débuté en octobre 2024 après le départ d’Aliou Cissé, a consolidé sa réputation. Sous sa houlette, l’équipe a remporté ses quatre matchs de qualification pour la CAN 2025 tout en conservant une défense imperméable. Cette performance remarquable a convaincu la Fédération sénégalaise de football (FSF) de lui confier officiellement la direction de l’équipe.

Une mission de taille

La tâche qui attend Pape Thiaw est colossale. Il doit non seulement conduire le Sénégal en finale de la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, mais aussi obtenir une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Dans ce contexte, il a signé un contrat d’un an et demi, sous réserve de validation par le ministère des Sports.

Son premier défi majeur se déroulera en mars 2025, lors des éliminatoires pour le Mondial 2026. À cette occasion, les Lions affronteront le Soudan à l’extérieur, avant de recevoir le Togo à domicile.

Un choix unanime

Enfin, le choix de Pape Thiaw s’est imposé comme une évidence au sein du comité exécutif de la FSF. Préféré à d’autres candidats de renom, tels qu’Omar Daf et Habib Bèye, il bénéficie d’un soutien unanime pour redynamiser une équipe en quête de renouveau après les années Cissé.