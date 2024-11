CAN 2025 : la liste complète des 24 pays qualifiés dévoilée

Le rideau est tombé sur les qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc. Avec les dernières qualifications de la Tanzanie, du Botswana et du Mozambique le mardi 19 novembre, la liste des 24 nations participantes est désormais officielle, selon plusieurs médias africains et internationaux.

Les grandes nations du football africain seront bien au rendez-vous. Maroc, Cameroun, Égypte, Tunisie, Algérie, Sénégal, Nigeria… Autant de géants qui promettent une compétition relevée. Cependant, une absence notable est à signaler : le Ghana, éliminé lors des qualifications par l’Angola et le Soudan, et plongé dans une profonde crise sportive.

Une édition historique au Maroc

La 35e édition de la CAN se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Initialement prévue pour l’été 2025, la compétition a été reprogrammée afin d’éviter une superposition avec le Mondial des clubs, qui rassemblera 32 équipes aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Ce changement vise également à mieux s’adapter au calendrier des clubs européens, pour lesquels la CAN en pleine saison hivernale reste un sujet sensible.

Les amateurs de football africain attendent avec impatience cette édition marocaine, qui promet une organisation exceptionnelle dans des infrastructures modernes. Le Maroc, pays-hôte, espère briller sur ses terres, porté par sa performance mémorable lors de la Coupe du monde 2022 où il a atteint les demi-finales.

Diversité des équipes qualifiées

Les 24 pays qualifiés reflètent la diversité du football africain, allant des puissances établies comme le Sénégal, champion en 2022, aux outsiders comme les Comores ou le Botswana. Voici la liste complète des nations en lice :

Maroc (pays-hôte) Burkina Faso Cameroun Algérie Sénégal Angola RD Congo Égypte Guinée équatoriale Côte d’Ivoire Afrique du Sud Ouganda Gabon Tunisie Nigeria Mali Zimbabwe Zambie Comores Bénin Soudan Tanzanie Botswana Mozambique

Outre le Ghana, d’autres absences notables incluent des équipes comme le Togo ou le Kenya, qui ont été incapables de se hisser à ce niveau malgré des attentes. Ces éliminations soulignent l’évolution du football africain, avec une concurrence de plus en plus rude. La date du tirage au sort des phases de groupes n’a pas encore été annoncée, mais l’événement suscite déjà un grand intérêt. Les regards seront tournés vers les chapeaux pour déterminer quels seront les groupes les plus compétitifs.

Le Maroc sous les projecteurs

Pour le Maroc, pays-hôte, cette CAN sera une vitrine sportive et économique majeure. Le royaume ambitionne non seulement de remporter le titre, mais aussi de démontrer sa capacité à organiser de grands événements internationaux, à l’instar des éditions passées. Avec un mélange d’équipes expérimentées et d’outsiders enthousiastes, cette CAN 2025 promet d’être l’une des plus ouvertes de ces dernières années.

Les fans africains et du monde entier peuvent s’attendre à des matchs mémorables et des performances de haut niveau. Tous les ingrédients sont réunis pour une édition qui marquera l’histoire du football africain. Reste à voir qui soulèvera le trophée tant convoité le 18 janvier 2026.