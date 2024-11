CAN 2025 : dernière ligne droite pour les qualifications

Les éliminatoires de la CAN 2025 touchent à leur fin avec les 5e et 6e journées. Alors que huit pays, dont le Maroc en tant que pays organisateur, ont déjà leur ticket en main, les 33 autres nations en piste vont se disputer les 16 places restantes lors des derniers matchs de ce mois de novembre.

Les enjeux sont multiples et chaque point arraché pourrait s’avérer décisif pour réaliser le rêve de participer à cet événement phare du continent africain.

Groupe A : Tunisie bien placée, suspense pour les Comores et la Gambie

Dans le groupe A, la Tunisie est à un pas de la qualification avec sept points. Cependant, derrière les Aigles de Carthage, les Comores et la Gambie sont en embuscade. Les Comores, invaincus, pourraient créer la surprise s’ils réussissent à vaincre la Gambie lors de leur prochain affrontement. Une éventuelle qualification des Comores marquerait leur deuxième participation historique à la CAN, un exploit pour ce petit archipel.

Groupe F : Le Ghana en péril, l’Angola en position de force

Le Ghana, grand nom du football africain, risque de manquer la CAN pour la première fois depuis 2004. Les Black Stars, dans une situation critique, devront impérativement remporter leurs deux derniers matchs pour espérer se qualifier. Face à eux, l’Angola, actuel leader du groupe F, semble bien parti pour décrocher son billet grâce à une série de performances solides.

Groupe G : Côte d’Ivoire et Zambie en pole position

La Côte d’Ivoire et la Zambie sont presque assurées de leur qualification dans le groupe G. Une victoire lors de leur prochain affrontement pourrait valider leur ticket pour le Maroc. Les champions en titre, les Éléphants, comptent sur leur expérience pour franchir cette étape, tandis que la Zambie, leur dauphin, espère également décrocher une qualification anticipée.

Groupe H : RD Congo qualifié, duel intense entre Guinée et Tanzanie

La RD Congo, forte de ses 12 points, est déjà qualifiée, mais la lutte pour le deuxième ticket oppose la Guinée et la Tanzanie. La Guinée a redressé la barre après un début de campagne difficile et pourrait se qualifier en battant la RD Congo, à condition que la Tanzanie ne l’emporte pas. Cette fin de parcours s’annonce haletante, chaque équipe cherche à ne rien laisser au hasard.

Focus sur les têtes de groupe : l’enjeu de la première place

Certaines équipes, déjà qualifiées, visent désormais la première place de leur groupe pour renforcer leur statut de favoris. C’est le cas du Sénégal et du Burkina Faso dans le groupe L, qui s’affronteront pour la tête du groupe. Ce duel pourrait bien servir de répétition générale avant la compétition finale et offrir aux fans un avant-goût de ce que la CAN 2025 pourrait nous réserver.