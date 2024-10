Mané sauve les Lions ! Le Sénégal arrache sa qualification pour la CAN 2025

Sous une pluie battante et dans un climat de tension palpable, le Sénégal a arraché in extremis son billet pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Les Lions de la Téranga, emmenés par un Sadio Mané des grands soirs, ont souffert face au Malawi mais ont finalement trouvé la faille à la dernière minute grâce à un coup franc de leur capitaine.

Le match face au Malawi, dernier du classement de ce groupe L, s’est révélé être un calvaire pour les Sénégalais. Les conditions climatiques difficiles et la résistance des locaux ont mis à mal les plans de l’équipe nationale. Malgré une domination territoriale, les occasions franches se sont faites rares. Les supporters sénégalais, tant au stade que devant leurs écrans, ont vécu une véritable séance de supplice.

C’est finalement dans les dernières secondes du match que le scénario tant espéré s’est produit. Sur un coup franc parfaitement exécuté, Sadio Mané a trouvé le chemin du but adverse à la 96e minute, offrant ainsi la victoire à son équipe. Un but libérateur qui a soulagé tout un peuple.

Le Sénégal ira au Maroc

Grâce à ce succès étriqué, le Sénégal rejoint la liste des qualifiés pour la CAN 2025 et notamment le Burkina Faso, premier qualifié. Si la qualification a été obtenue dans la douleur, elle n’en est pas moins méritée. Sadio Mané, une fois de plus, a démontré tout son talent et son importance au sein de l’équipe. Les Lions de la Téranga auront à cœur de briller lors de cette compétition continentale et de confirmer leur statut de favoris.

Sous la houlette de Pape Thiaw, qui a provisoirement pris les rênes de l’équipe après la fin du contrat d’Aliou Cissé, le Sénégal ira au Maroc avec beaucoup d’ambition.