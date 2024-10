Le Burkina Faso décroche le premier ticket pour la CAN 2025

Le Burkina Faso se qualifie pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en battant le Burundi 2-0, devenant la première équipe qualifiée.

Les Étalons du Burkina Faso marquent l’histoire en devenant la première équipe, en dehors du pays hôte, à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Leur victoire décisive contre le Burundi (2-0) leur assure une place de choix dans la compétition. Mais au-delà du score, cette qualification s’est construite à travers une rencontre plus compliquée que prévue, où la stratégie de l’entraîneur Brama Traoré et la résilience de l’équipe ont fait la différence.

Un départ fulgurant grâce à Mohamed Konaté

Dès les premières minutes du match retour face au Burundi, les Burkinabés ont pris les devants grâce à un coup de tête magistral de Mohamed Konaté. Sur un corner bien placé, l’attaquant d’Al-Riyadh FC n’a laissé aucune chance au gardien adverse, trouvant le fond des filets à la 5e minute. Ce mais précoce a mis les Étalons sur la voie royale vers la qualification, même si la suite du match s’est révélée moins fluide.

Comparé à leur large victoire du match aller (4-1), le retour à Bujumbura a été plus laborieux pour les Étalons. Le sélectionneur Brama Traoré avait opté pour un turnover important, laissant sur le banc des joueurs clés comme Dango Ouattara et Bertrand Traoré. Cette stratégie a quelque peu freiné la fluidité du jeu burkinabé, mais l’essentiel était ailleurs : décrocher les trois points synonymes de qualification.

Une victoire scellée dans les arrêts de jeu

Malgré une domination relative, le Burkina a eu du mal à concrétiser ses occasions, manquant à plusieurs reprises le mais du break. Il aura fallu attendre le bout du temps additionnel pour voir Bertrand Traoré, entré en cours de jeu, transformer un penalty (90e+4), scellant définitivement le sort du match. Une conclusion qui reflète l’état d’esprit combatif des Étalons, toujours prêts à saisir leur chance quand elle se présente.

Avec cette victoire, le Burkina Faso s’assure non seulement une qualification historique pour la CAN 2025, mais conserve aussi la tête du groupe L, devant le Sénégal. À deux journées de la fin des éliminatoires, les Burkinabés n’ont désormais plus qu’un seul objectif : assurer la première place en affrontant les Lions de la Teranga, et ainsi arriver en force au Maroc pour la compétition continentale.