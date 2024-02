Football : l’ancien international brésilien Roberto Carlos en visite au Burkina Faso

Roberto Carlos est arrivé à Ouagadougou, ce mercredi. L’international brésilien est au Burkina Faso pour une visite de trois jours. Une occasion de partage d’expériences au profit du football burkinabè.

C’est le ministre des Sports du Burkina Faso, Boukar Savadogo, qui a accueilli, ce mercredi, l’ancien international brésilien, Roberto Carlos. Déjà à l’aéroport, un comité d’accueil s’est déplacé pour souhaiter la bienvenue à l’ancien défenseur. C’est pourquoi, dans ses premiers mots, Roberto Carlos a tenu à remercier le peuple burkinabè pour « l’accueil si chaleureux » qui lui a été réservé. Visiblement ému par cet accueil, l’ancien défenseur de la Seleçao a déclaré : « Le Burkina Faso, c’est ma nouvelle patrie. Je suis très heureux d’être là. Le projet que j’ai pour le football burkinabè est un projet positif. Je vais rester un peu ici pour mieux connaître le pays et réaliser ce que je suis venu faire ». Ce qu’il est venu faire, c’est contribuer à « faire grandir le football au Burkina ».

Pour Alexandre Yougbaré, directeur général des sports, « cette venue va apporter une autre audience au pays, une autre visibilité au pays ». Et de poursuivre : « Même quand les autres nations qui ont tendance à négliger notre pays vont voir Roberto Carlos ici, elles vont se demander ce qu’il est venu chercher ici. Il a vu qu’au Burkina, il y a ces grains de champions, il est donc venu apporter ce petit truc qui manque ».

Un programme bien chargé

Le but de cette visite est de favoriser un partage d’expériences entre l’ancien arrière gauche brésilien et les acteurs du monde du football au Burkina Faso. « Ils (Roberto Carlos et sa délégation, ndlr) viennent apporter leur soutien et leur expertise au Burkina Faso. Tous sont des sommités du milieu du sport qui comptent. Et nous voulons, par cette visite, nous instruire, nous forger et surtout nous ouvrir des portes pour permettre aussi à nos joueurs de jeune âge d’atterrir dans des clubs de renom et donner aux Étalons de meilleurs acteurs pour combler la soif de victoire du peuple burkinabè en matière de football », avait déclaré Alexandre Yougbaré en annonçant la visite.

Ce séjour de trois jours ne sera pas de tout repos pour l’ancien défenseur du Real Madrid. Non seulement il devra rencontrer les autorités de la Fédération burkinabè de football, mais il visitera plusieurs clubs de football du pays ainsi que des centres de formation. Roberto Carlos aura également l’occasion de suivre un mini-tournoi de gala qui opposera des équipes des anciennes stars du football burkinabè, des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des responsables du ministère des Sports sans oublier l’équipe de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB). En plus de tout ceci, le Brésilien assistera aussi à un match du championnat burkinabè.