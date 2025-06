Sénégal, football : l’actualité du mercato des Lions

Le mercato estival 2024 bat son plein, et les joueurs sénégalais figurent parmi les plus sollicités. Entre jeunes pépites prêtes à franchir un cap et cadres internationaux en quête de rebond, les Lions de la Teranga animent les discussions en Europe. Des talents comme Amara Diouf, Demba Diop ou El Hadji Malick Diouf attirent les regards, tandis que des stars comme Nicolas Jackson ou Sadio Mané pourraient changer d’air. Tour d’horizon d’un marché très dynamique pour le football sénégalais.

Période de transferts tant attendue par les fans de football, le mercato estival a démarré début juin. Comme chaque année, cette fenêtre de mouvements agite les clubs européens, et les joueurs africains, notamment sénégalais, sont particulièrement scrutés. Très en vue sur le marché, plusieurs Lions de la Teranga animent déjà les discussions. Le journaliste sportif Yaya Diop s’est confié à Afrik.com sur l’état des lieux du mercato sénégalais.

Un début prometteur pour les jeunes talents

« Le mercato démarre plutôt bien pour les joueurs sénégalais. Certains mouvements sont déjà actés, d’autres devraient suivre dans les jours à venir », déclare Yaya Diop. Parmi les jeunes prometteurs, deux champions d’Afrique U17 sont en passe de s’engager avec le club turc de Fenerbahce : Amara Diouf et Abdelaziz Fall. Rien d’officiel pour l’instant, mais des accords auraient été trouvés.

Autre jeune espoir, Demba Diop, auteur d’une excellente saison en Belgique, a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont le RC Strasbourg, et surtout Chelsea, avec qui Strasbourg entretient une collaboration étroite. « S’il explose en France, il pourrait très bien rejoindre Chelsea l’année suivante. C’est un excellent transfert pour lui ». Par ailleurs, Omar Sarr, milieu de terrain du club sénégalais Diambars et international U20, a signé un pré-contrat avec Anderlecht en Belgique. Il rejoindra le club bruxellois en janvier, à sa majorité.

Strasbourg – Chelsea : un couloir sénégalais actif

Toujours en Alsace, Habib Diarra, capitaine du RC Strasbourg et très courtisé, a quitté le club pour rejoindre Sunderland, promu en Premier League. D’autres clubs anglais comme Leeds, West Ham, Brighton ou Brentford, ainsi que l’Eintracht Francfort en Allemagne, étaient également intéressés.

Autre mouvement notable : Mamadou Sarr, fils de l’ancien international sénégalais Pape Sarr, a lui aussi quitté Strasbourg pour Chelsea. Actuellement avec les Blues à la Coupe du Monde des Clubs, il pourrait toutefois être prêté… à Strasbourg.

Des internationaux poussés vers la sortie ?

« Selon certaines sources, Nicolas Jackson serait poussé vers la sortie par la direction de Chelsea ». Le nom de l’attaquant circule du côté de la Juventus, du Napoli ou encore du FC Barcelone, qui aurait déjà sondé son entourage. Mais Chelsea demanderait au moins 60 millions d’euros pour le libérer. Quant à Sadio Mané, son avenir s’écrit en pointillés à Al-Nassr.

« Il pourrait être poussé vers la sortie. Le ‘Nianthio’ souhaiterait un retour en Europe, mais cela semble compliqué à cause de son âge et de son salaire colossal, estimé à 26 milliards de francs CFA par saison », explique le journaliste.

El Hadji Malick Diouf, la pépite qui affole l’Europe

Enfin, El Hadji Malick Diouf, désigné meilleur joueur étranger du championnat tchèque, est l’un des grands noms à suivre cet été. « Il va très probablement quitter le Slavia Prague. Déjà très convoité en Angleterre l’hiver dernier, des clubs comme Crystal Palace et Nottingham Forest s’étaient intéressés à lui. Le Slavia en demandait au moins 25 millions d’euros, ce qui avait refroidi les ardeurs. Mais ils pourraient revenir à la charge ».

D’autres clubs anglais comme West Ham, Wolverhampton ou Brighton sont aussi à l’affût. « Je pense avoir fait le tour. En tout cas, ce sera un mercato passionnant. C’est certain que les joueurs sénégalais auront un rôle majeur à jouer cet été », conclut Yaya Diop.