L’absence de Sadio Mané dans la liste dévoilée ce 27 avril 2025 par le sélectionneur Pape Thiaw suscite de nombreuses interrogations. Alors que les Lions de la Teranga s’apprêtent à affronter l’Angleterre et l’Irlande en matchs amicaux, cette décision, qui semble être un choix personnel du joueur, relance le débat sur son avenir en sélection. Pourquoi Mané n’est-il pas là ? Et quelles conséquences pour le collectif sénégalais à l’approche de la CAN 2025 ?

Ce mardi 27 avril 2025, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé la liste des joueurs qui disputeront deux rencontres amicales en juin prochain. L’une face à l’Angleterre et l’autre rencontre opposera les « Lions de la Teranga » à l’Irlande. Toutefois, une absence et non des moindres est à signaler, celle de l’emblématique Sadio Mané, ancien numéro 10 de Liverpool. Afrik.com a receuilli l’analyse de Moustapha Sané, journaliste sportif.

Une absence de la star Sadio Mané qui fait parler…

« L’analyse globale que nous pouvons faire de cette liste de Pape Thiaw est que c’est une liste complète. C’est quasiment les meilleurs joueurs du moment du côté sénégalais, parce que quand vous regardez au niveau défensif, nous avons toujours Kalidou Koulibaly qui est là, qui va composer la charnière. Il y a Jakobs qui revient en équipe nationale après cette blessure. Il y a Kréprin Diatta aussi qui est toujours là. Au niveau du milieu de terrain, c’est la même chose. Au niveau de l’attaque, c’est quasiment du classique », relève notre interlocuteur.

L’homme de média précise : « Toutefois, l’absence aujourd’hui qui suscite énormément de réactions, qui suscite aujourd’hui beaucoup de questions, c’est celle de Sadio Mané. Nous savons tous que l’équipe nationale du Sénégal, depuis quelques années, est construite autour de Sadio Mané. Si aujourd’hui, Sadio Mané est absent, c’est tout à fait normal qu’on se pose beaucoup de questions. Je pense que c’est la deuxième absence de Sadio Mané dans cette équipe nationale ».

» Faire tourner son effectif autour du joueur phare qui est Sadio Mané »

« Après sa blessure qui l’a empêché d’aller à la dernière Coupe du monde, c’est sa deuxième absence aujourd’hui. Une absence qui n’est pas due à une blessure, mais surtout à une décision personnelle du joueur. Et ça suscite énormément de réactions. Ce sont des réactions légitimes, connaissant la valeur de Sadio Mané dans cette équipe nationale. Si on ne voit pas Sadio Mané, c’est tout à fait normal qu’on se pose des questions », poursuit Moustapha Sané.

A la question de savoir comment l’équipe va-t-elle aborder ces rencontres, même amicales, sans son leader, la réponse donne des sueurs froides. « Même si nous savons tous que ce sont des matchs de préparation, cette absence mérite d’être relevée, parce que nous partons vers les qualifications de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du monde, et aussi la Coupe d’Afrique qui approchent à grands pas. C’est le moment pour le coach de faire tourner son effectif autour du joueur phare qui est Sadio Mané. Et s’il n’est pas là, c’est tout à fait normal que les gens se posent des questions ».

Beaucoup de question autour de l’absence de Sadio Mané

Moustapha Sané de poursuivre : « Maintenant, comme je l’ai dit, c’est une décision du joueur, on respecte cette décision-là. Et j’ose espérer vraiment qu’on va dépasser ce stade et que Sadio Mane va nous revenir en pleine forme dans cette équipe nationale du Sénégal. Personne ne connait la raison de son absence, parce que comme le dit le coach, c’est Sadio qui en a fait la demande, qui dit qu’il n’est pas disponible »,.

« Il respecte cette décision-là. Maintenant, comme on dit encore une fois, les motifs donnés par le joueur, personne ne le sait, mais on lui accorde le bénéfice du doute-là, parce qu’en connaissant Sadio Mané, c’est un patriote, mais c’est normal, encore une fois, que les gens réagissent autour de cette question-là. C’est normal que les gens se posent énormément de questions autour de l’absence de Sadio Mané ».

« Être de plein pied de préparation de la CAN 2025 au Maroc »

Pour conclure, Sané tente de relativiser : « Osons espérer vraiment que le coach va saisir l’occasion pour faire tourner l’effectif pour permettre aux autres joueurs d’avoir l’occasion de jouer et de voir quelle est la chose à mettre en place, quelque chose de solide autour de laquelle nous pourrions nous diriger lentement et sûrement vers le mois de septembre pour la qualification à la Coupe du monde, mais aussi au-delà de la qualification, être de plein pied de préparation de la CAN 2025 au Maroc ».