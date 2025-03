Sadio Mané, un nouveau chapitre : l’arrivée de sa fille

L’attaquant sénégalais Sadio Mané traverse l’un des moments les plus heureux de sa vie. L’ancien joueur de Liverpool, aujourd’hui sous les couleurs d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, vient d’accueillir son premier enfant.

Son épouse, Aïssata Tamba, a donné naissance à une petite fille. Cette nouvelle remplit de joie le footballeur et ses nombreux admirateurs à travers le monde.

Un bonheur familial en Arabie Saoudite

C’est en Arabie Saoudite, où réside le couple depuis le transfert de Mané à Al-Nassr, que la naissance a eu lieu. Cet heureux événement marque un tournant important pour le joueur de 31 ans, connu pour sa discrétion et son engagement envers sa famille. Marié depuis janvier 2024, juste avant la CAN, Sadio Mané devient aujourd’hui père.

Un baptême prévu à Keur Massar

Fidèle à ses traditions, Sadio Mané a prévu de célébrer le baptême de sa fille dans son pays natal, le Sénégal. La cérémonie a lieu ce jeudi 13 mars à Keur Massar, chez l’oncle du joueur. Cet événement rassemblera famille, amis et proches pour un moment de partage et de bénédiction. Les festivités se dérouleront dans une ambiance chaleureuse et empreinte de traditions.

Une nouvelle dimension dans sa vie

Cette naissance apporte une dimension nouvelle à la vie du footballeur. Il devra désormais concilier sa brillante carrière avec son rôle de père. Connu pour son humilité et son attachement à ses racines, Sadio Mané ne manque jamais de rappeler l’importance de sa famille et de son pays. Cette nouvelle étape dans sa vie personnelle pourrait encore renforcer son engagement et sa détermination sur le terrain.