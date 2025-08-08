Sénégal – Turquie : faire passer le volume des échanges commerciaux à un milliard de dollars

La visite officielle du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Turquie, entamée le 6 août 2025, est une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Accueilli à Ankara avec tous les honneurs par le Président turc Recep Tayyip Erdogan, Sonko est venu sceller une série d’accords. Cette mission diplomatique, fortement axée sur la coopération multisectorielle, est la preuve de la volonté du Sénégal d’élargir son champ de partenariats au-delà des circuits classiques.

Un nouveau positionnant Sénégal comme un acteur stratégique dans la région ouest-africaine vient d’être acté. Ce, à travers la signature d’une série d’accords par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, lors de sa visite en Turquie. Au total, quatre accords importants ont été signés lors de cette rencontre bilatérale. Le domaine militaire a été particulièrement mis en avant avec la signature d’un accord de coopération financière entre les deux gouvernements, complété par une mise à jour du protocole de 2020.

Renforcement des capacités opérationnelles du Sénégal

Cette collaboration s’inscrit dans une logique de renforcement des capacités opérationnelles du Sénégal, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, avec l’avancée djihadiste au Mali, non loin des frontières sénégalaises. Par ailleurs, un accord sur la coproduction dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia a également été conclu.

Cette entente ouvre la voie à des échanges culturels accrus et au développement de projets conjoints dans l’économie créative, secteur encore peu exploré dans la coopération bilatérale sénégalo-turque. Sur le plan éducatif, un protocole d’application a été signé concernant la coopération universitaire entre les deux pays pour la période 2025-2028. Il s’agit là d’un levier important pour renforcer les compétences locales, favoriser la mobilité académique et encourager la recherche conjointe.

Une diplomatie économique offensive

Accompagné d’une délégation composée de six ministres, représentant des secteurs stratégiques comme l’économie, l’énergie, l’agriculture, l’industrie, les affaires étrangères et la défense, Ousmane Sonko a affiché une posture résolument tournée vers l’action. Cette présence pluridisciplinaire témoigne d’un engagement à bâtir une coopération diversifiée et durable avec la Turquie.

L’un des objectifs affichés de cette visite est de faire passer le volume des échanges commerciaux entre les deux pays de 450 millions de dollars à un milliard. Cet objectif s’inscrit dans le cadre du plan « Sénégal 2050 », qui vise à faire du pays un pôle régional moderne et autonome. Plusieurs projets structurants sont à l’étude, renforçant ainsi l’attractivité du Sénégal pour les investisseurs turcs.

Une convergence d’intérêts stratégiques

La rencontre entre Erdogan et Sonko, tenue au palais présidentiel d’Ankara, a symbolisé la volonté commune de donner un nouvel élan aux relations bilatérales. Pour la Turquie, le Sénégal représente un partenaire stable et stratégique dans une région en pleine mutation. Pour Dakar, Ankara offre une alternative sérieuse dans sa politique de diversification des partenariats économiques et diplomatiques.

Au-delà des déclarations d’intention, les deux dirigeants semblent vouloir instaurer une coopération fondée sur le pragmatisme et les intérêts réciproques. En marge de ses activités officielles, Ousmane Sonko prévoit de rencontrer la communauté sénégalaise établie en Turquie, notamment à Istanbul.