De sa prison, Ousmane Sonko s’adresse au capitaine Ibrahim Traoré

Le candidat recalé à la Présidentielle sénégalaise, Ousmane Sonko, s’est dit préoccupé par l’arrestation de Me Guy Hervé. Depuis sa prison, au Sénégal, il s’est adressé au président de la Transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré.

« La nouvelle de l’enlèvement, à Ouagadougou, de mon frère, ami et avocat, Guy Hervé Kam, m’a plongé dans une profonde stupeur », a commencé le leader de l’ex-parti Pastef. Avant de poursuivre : « Il y a deux mois à peine, il (Me Guy Hervé Kam, ndlr) était à Dakar pour plaider ma cause à la Cour suprême. Lors de notre entrevue au Cap-Manuel, il m’avait fait part de ses craintes d’être enlevé, ou même pire, dès son retour au Burkina ».

Ousmane Sonko s’adresse alors directement au capitaine Ibrahim Traoré : « Lors de notre dernier entretien téléphonique datant du mois de juin, j’attirais votre attention sur les cas de plus en plus fréquents d’atteinte aux libertés, de menaces et d’exactions contre toute voix discordante au Burkina. J’attirais votre attention sur des groupuscules radicaux, supposés affiliés au régime, qui s’attaquaient aux leaders politiques, syndicaux ou de la société civile qu’ils jugeaient critiques à l’endroit de votre action ».

L’opposant sénégalais a profité de son post pour prodiguer quelques conseils à celui qu’il appelle son « frère ». Il lui rappelle notamment que le combat qu’il mène contre le terrorisme nécessite un climat de cohésion interne et non de tension, de division ou de suspicion.

Ainsi, il exhorte le Président burkinabè à tout mettre en œuvre pour faire libérer l’avocat ainsi que tous ceux qui ont été victimes d’enlèvement que ce soit dans leur domicile ou dans la rue à Ouagadougou. De même, Ousmane Sonko demande à Ibrahim Traoré de sanctionner les auteurs de ces enlèvements afin de bannir ces pratiques, car « il y va de l’image et de l’honneur de (la) Transition ».