Ça chauffe entre Madagascar et Comores autour d’une affaire d’or !

Les relations entre Madagascar et les Comores traversent une période tendue, aggravée par l’affaire de lingots d’or saisis. Tout a commencé le 16 octobre, lorsque les autorités malgaches ont interdit à un navire de passagers comoriens d’accoster au port de Majunga. Antananarivo invoque des raisons sanitaires en lien avec une épidémie de choléra. Cependant, aux Comores, ce motif est contesté, certains estiment que cette décision serait liée à la saisie de 49 kilos d’or malgache par les douanes comoriennes en 2021.

Un article publié le 25 octobre par La Gazette des Comores, un important quotidien de l’archipel, a mis en lumière l’incident et ravivé les tensions. Le journal a fait le lien entre cette interdiction et la rétention de l’or saisi aux Comores, en décembre 2021, un bien que les autorités malgaches réclament activement. Ces lingots avaient été retrouvés dans les bagages de deux Malgaches et d’un Comorien qui, après leur arrivée par bateau, prévoyaient de se rendre à Dubaï en jet privé.

De l’or qui appartiendrait au beau-père du Président malgache

Bien que les passagers malgaches aient été rapidement extradés, l’or, lui, reste aux Comores malgré les demandes répétées de la Présidence malgache. Le quotidien comorien ajoute une note piquante : selon des informations obtenues auprès des négociateurs malgaches, l’or appartiendrait au beau-père du Président malgache. Cette déclaration a déclenché des remous côté malgache, non sans conduire le beau-père présumé à publier un démenti formel dans le même quotidien.

La ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement malgache a également exigé une correction de cette affirmation par La Gazette des Comores. De leur côté, les autorités comoriennes ont gardé le silence, préférant ne pas envenimer la situation. Dans les rues de Moroni, la capitale comorienne, la réaction malgache a suscité l’ironie. En effet, certains observateurs se demandent pourquoi Antananarivo répond aussi vivement si les accusations sont infondées. Une escalade dans les relations entre Madagascar et les Comores, accentuées par la délicate question de la propriété de l’or saisi.

Relations marquées par des tensions récurrentes

Cette affaire continue d’alimenter des commentaires et des spéculations dans les deux pays. De son côté, le gouvernement comorien appelle à l’apaisement. Les relations entre Madagascar et les Comores ont été marquées par des tensions récurrentes, principalement dues à des différends économiques, migratoires et politiques. Entre les deux pays, de précédentes frictions ont été notées, notamment l’affaire des îles Glorieuses.

Bien que les îles Glorieuses fassent partie de l’archipel des Comores, elles sont administrées par la France. Une situation qui suscite des revendications de souveraineté, à la fois du côté malgache et comorien. Ces revendications ont souvent engendré des tensions diplomatiques. Chaque pays défend ses droits historiques et géographiques sur cette zone stratégique. La question migratoire a aussi été un point de friction entre les deux pays.

Expulsion de migrants comoriens sans papiers

Les flux migratoires, notamment entre Mayotte (île française de l’archipel des Comores) et Madagascar, ont entraîné des tensions, avec des incidents liés à l’immigration clandestine. En 2019, Madagascar a procédé à l’expulsion de migrants comoriens sans papiers. Ce qui a provoqué des réactions aux Comores, qui ont perçu ces expulsions comme discriminatoires et hostiles.

Les îles situées entre Madagascar et les Comores, en raison de leur emplacement stratégique, ont parfois été associées à des trafics illicites, notamment de médicaments, d’armes et de produits d’orpaillage. En raison de la faiblesse des contrôles frontaliers, certains groupes ont profité de la proximité géographique des deux pays pour faciliter ces activités. Ce qui a entraîné des accusations mutuelles de négligence et de complicité entre les deux États.

Dégradations des relations sous fond d’intérêts économiques

Sur un autre registre, les eaux entre Madagascar et les Comores créent souvent des tensions. Riches en ressources halieutiques, les pêcheries locales sont souvent exploitées de manière non réglementée. Les conflits sur l’accès aux ressources maritimes et les pratiques de pêche illégale ont provoqué des tensions. Chaque pays accuse l’autre de violations territoriales et de pêche illégale dans leurs eaux.

Dans certaines affaires commerciales, des entreprises malgaches et comoriennes ont connu des difficultés de coopération, et des restrictions commerciales mutuelles ont parfois été mises en place. Ce qui a souvent aggravé les relations diplomatiques. Cela est particulièrement fréquent lorsque des investisseurs de l’un des pays sont impliqués dans des litiges sur des projets d’infrastructure ou des concessions minières.