CAN 2025 : RDC, Sénégal qualifiés, Ghana en danger

À deux journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, les cartes commencent à se distribuer et certaines équipes se détachent, tandis que d’autres s’enfoncent dans la tourmente. Si la RD Congo, le Sénégal et l’Ouganda ont déjà validé leur ticket pour la phase finale qui se tiendra au Maroc, le Ghana, autrefois considéré comme un géant du football africain, se retrouve dans une très mauvaise posture.

Retour sur une semaine décisive pour ces nations.

La RDC : Qualification assurée après une victoire décisive

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont franchi une étape majeure dans leur quête de la CAN 2025 en s’imposant solidement face à la Tanzanie. Le 15 octobre, au stade Benjamin Mpaka de Dar Es Salam, les hommes de Sébastien Desarbre ont assuré leur place grâce à une victoire convaincante 2-0. Les Congolais, menés par un Meschac Elia en grande forme, ont marqué deux buts cruciaux en fin de match, aux 87e et 90+2 minutes.

Avec cette victoire, la RDC atteint 12 points, synonyme de qualification d’office pour le Maroc. La prochaine étape pour les Léopards sera un déplacement en Guinée, avant de clôturer la phase de groupe à domicile contre l’Éthiopie. Ce parcours sans faute est un soulagement pour les supporters congolais, qui attendent avec impatience de voir leur équipe briller sur la scène africaine.

L’Ouganda et le Sénégal : Des victoires précieuses

L’Ouganda s’est également qualifié après une victoire âprement disputée contre le Soudan du Sud (2-1). Les Cranes, en pleine renaissance, ont su faire preuve de caractère pour s’imposer, assurant ainsi leur place dans la compétition marocaine.

De son côté, le Sénégal, tenant du titre, n’a pas tremblé lors de son duel face au Malawi. Avec un mais inscrit à la 70e minute, les Lions de la Teranga ont arraché une victoire importante, consolidant leur place pour la phase finale. Mené par une génération dorée, le pays continue de montrer sa domination sur le continent.

Le Ghana en péril : Une défaite qui fait mal

En revanche, la situation est beaucoup plus préoccupante pour le Ghana. Les Black Stars ont essuyé une lourde défaite (0-2) face au Soudan, un revers qui les plonge dans une situation très délicate. Ce coup dur, combiné à des performances en dents de scie tout au long des éliminatoires, met sérieusement en danger leur qualification pour la CAN 2025.

Les Ghanéens doivent désormais tout donner lors des deux derniers matchs, sans quoi ils pourraient manquer la compétition pour la première fois depuis des décennies. Ce serait un véritable séisme pour cette nation qui a toujours figuré parmi les grands favoris du football africain.