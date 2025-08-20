Afrobasket masculin 2025 : Masterclass de Brancou Badio, le Sénégal écrase le Nigeria et file en demi-finale

Au cœur du tournoi de l’Afrobasket masculin 2025 qui se déroule actuellement en Angola, le Sénégal a envoyé un signal fort à ses concurrents. Opposés à l’une des équipes les plus redoutées du continent, les Super Eagles du Nigeria, les Lions de la Teranga ont livré une prestation de très haut niveau, s’imposant avec autorité sur le score de 91 à 75.

Dans ce choc attendu entre deux géants du basket africain, les Sénégalais n’ont laissé aucune place au doute. Dès l’entame, les hommes du sélectionneur sénégalais ont imposé leur rythme, étouffant leurs adversaires par une intensité défensive impressionnante et une adresse extérieure chirurgicale.

Jean Jacques Boissy s’illustre avec 27 points

Le meneur Brancou Badio a été l’un des grands artisans de ce succès avec 32 points marqués. Véritable maître à jouer, il a livré une véritable masterclass, alternant gestion du jeu, percussion et tirs longue distance avec une aisance déconcertante. À ses côtés, Jean Jacques Boissy s’est également illustré, enchaînant les actions décisives et affichant une lucidité précieuse dans les moments clés. ce qui lui a valu de marquer 27 points à lui seul

En face, le Nigeria, pourtant favori sur le papier, n’a jamais réussi à trouver son rythme habituel. Malgré des individualités talentueuses, les Super Eagles ont été incapables de réagir face à une équipe sénégalaise bien en place et parfaitement organisée.

Grâce à cette victoire retentissante, le Sénégal décroche son billet pour les demi-finales, où il retrouvera une équipe du Mali tout aussi ambitieuse. Une rencontre qui promet, entre deux formations de basket qui rêvent de sacre continental.