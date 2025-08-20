Afrobasket masculin Angola 2025 : Sénégal, le grand jeu face aux Super Eagles du Nigeria ?

Au tournoi de l’Afrobasket masculin 2025 qui se tient en Angola, le Sénégal semble déterminé à affirmer ses ambitions continentales. Opposés aux redoutables Super Eagles du Nigeria, les Lions de la Teranga ont livré une première mi-temps impressionnante, menant 53 à 42 à la pause.

Dans une rencontre très attendue entre deux géants du basket africain, le Sénégal a su imposer son rythme dès les premières minutes. L’intensité défensive, combinée à une adresse extérieure remarquable, a permis aux hommes du coach sénégalais de prendre l’ascendant sur un Nigeria pourtant favori sur le papier.

Des joueurs comme Brancou Badio et autre Jean Jacques Boissy se sont illustrés par leur engagement, leur lucidité dans les moments clés, et une gestion du tempo qui a déstabilisé le camp nigérian. Les Super Eagles, bien que portés par leurs individualités, peinent pour l’instant à trouver leur fluidité offensive habituelle.

Le Nigeria n’a cependant pas dit son dernier mot. Avec une profondeur de banc et un potentiel explosif, le danger peut surgir à tout moment. Mais le Sénégal semble prêt à jouer le tout pour le tout, avec une discipline tactique et un esprit collectif qui pourraient faire la différence.

Cette avance à la mi-temps (53-42) annonce une deuxième période haletante. Le Sénégal réussira-t-il le coup parfait face aux Super Eagles ? Si la dynamique actuelle se maintient, les Lions pourraient bien signer une victoire de prestige et envoyer un signal fort à tous leurs rivaux dans cette compétition.

À suivre…