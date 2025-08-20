Afrobasket masculin Angola 2025 : Sénégal, le grand jeu face aux Super Eagles du Nigeria ?

Etienne Dione

Lecture 2 min.
Nigeria, basket
Nigeria, basket

Au tournoi de l’Afrobasket masculin 2025 qui se tient en Angola, le Sénégal semble déterminé à affirmer ses ambitions continentales. Opposés aux redoutables Super Eagles du Nigeria, les Lions de la Teranga ont livré une première mi-temps impressionnante, menant 53 à 42 à la pause.

Dans une rencontre très attendue entre deux géants du basket africain, le Sénégal a su imposer son rythme dès les premières minutes. L’intensité défensive, combinée à une adresse extérieure remarquable, a permis aux hommes du coach sénégalais de prendre l’ascendant sur un Nigeria pourtant favori sur le papier.

Des joueurs comme Brancou Badio et autre Jean Jacques Boissy se sont illustrés par leur engagement, leur lucidité dans les moments clés, et une gestion du tempo qui a déstabilisé le camp nigérian. Les Super Eagles, bien que portés par leurs individualités, peinent pour l’instant à trouver leur fluidité offensive habituelle.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
AfroBasket masculin 2025 : le Sénégal et l’Égypte pour la première place du groupe D

Le Nigeria n’a cependant pas dit son dernier mot. Avec une profondeur de banc et un potentiel explosif, le danger peut surgir à tout moment. Mais le Sénégal semble prêt à jouer le tout pour le tout, avec une discipline tactique et un esprit collectif qui pourraient faire la différence.

Cette avance à la mi-temps (53-42) annonce une deuxième période haletante. Le Sénégal réussira-t-il le coup parfait face aux Super Eagles ? Si la dynamique actuelle se maintient, les Lions pourraient bien signer une victoire de prestige et envoyer un signal fort à tous leurs rivaux dans cette compétition.

À suivre…

Avatar photo
Très attaché à l’Afrique Centrale que je suis avec une grande attention. L’Afrique Australe ne me laisse pas indifférent et j’y fais d’ailleurs quelques incursions
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Sénégal vs Mali, Afrobasket

Afrobasket masculin 2025 : Masterclass de Brancou Badio, le Sénégal écrase le Nigeria et file en demi-finale

Au cœur du tournoi de l’Afrobasket masculin 2025 qui se déroule actuellement en Angola, le Sénégal a envoyé un signal fort à ses concurrents....
Boko Haram

Violences persistantes au Nigeria : l’État de Katsina une nouvelle fois frappé

Le nord du Nigeria demeure en proie à une violence endémique, où les attaques ciblant civils et lieux de culte se multiplient. Dans l’État...
Mama Africa : Miriam Makeba

Le FIFDA 2025 célèbrera les héritages et mémoires de la diaspora africaine

Du 5 au 7 septembre 2025, le Festival International des Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) investira les salles parisiennes du CGR Paris Lilas...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025