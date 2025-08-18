Afrobasket masculin 2025 : le Sénégal compte arracher sa qualification pour les quarts face au Sud Soudan

Le Sénégal poursuit sa campagne à l’Afrobasket 2025 avec la ferme intention de décrocher une place en quarts de finale. Après une entame impressionnante face à l’Ouganda (88-53), où les Lions ont confirmé leur statut de favoris, les hommes de Desagana Diop ont connu un passage à vide contre l’Égypte, concédant une lourde défaite (77-91). Ce revers a compliqué leur parcours dans un groupe relevé. Face au Soudan du Sud, les Lions tentent de dcrocher un ticket pour les quarts de finale.

Les Lions de Sénégal reviennent de loin après un revers cinglant face à l’Égypte. Face au Mali, les Sénégalais ont su faire preuve d’un mental d’acier pour se relancer. Menés à la pause, ils ont opéré une remarquable remontée grâce à une seconde période maîtrisée, notamment dans le dernier quart-temps. Boissy, Diop et Badji ont brillé dans les moments décisifs, offrant au Sénégal une victoire précieuse (80-70) qui leur permet de terminer deuxièmes de leur groupe.

Place désormais aux barrages, où le Sénégal affronter, ce lundi 18 août 2025, le Sud Soudan pour une place en quarts de finale. Un match couperet qui se joue à Luanda, que les Lions abordent avec une confiance renouvelée. Leur objectif est de renouer avec le sacre continental, attendu depuis 1997. Emmenée par une jeune génération talentueuse, encadrée par l’expérience de coach Desagana Diop, l’équipe sénégalaise entend bien franchir cette nouvelle étape et poursuivre sa route vers le sommet de l’Afrobasket 2025.

Le tournoi, organisé en Angola, regroupe 16 équipes africaines en quête du titre. Pour le Sénégal, chaque match est désormais une finale sur la route du trophée tant convoité.