CAN 2025 : Sénégal et RDC dos à dos dans le choc du groupe

Très attendu, le duel entre le Sénégal et la République démocratique du Congo s’est soldé par un match nul (1-1), au terme d’une rencontre intense et engagée. Un résultat logique dans ce choc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui maintient un suspense total dans un groupe indécis.

Un Sénégal dominateur mais pas décisif

Les Lions de la Teranga entrent mieux dans la rencontre et imposent rapidement leur puissance athlétique et leur pressing haut. La maîtrise technique sénégalaise au milieu de terrain étouffe la RDC durant une bonne partie du premier acte.

Logiquement récompensé, le Sénégal ouvre le score avant la pause, sans toutefois réussir à se mettre à l’abri malgré plusieurs situations franches. Ce manque d’efficacité laissera des regrets.

La RDC renverse la dynamique

Au retour des vestiaires, les Léopards affichent un tout autre visage. Plus agressifs dans les duels, mieux organisés défensivement, ils gagnent progressivement la bataille du milieu.

Cette montée en puissance est concrétisée par une égalisation méritée. Ensuite la fin de rencontre est tendue, hachée, chaque équipe cherchant le coup parfait sans parvenir à faire la différence. Au coup de sifflet final, les deux équipes se quittent dos a dos, mais tout reste a faire dans le Groupe.

Le Bénin s’invite dans la cours

Dans l’autre match de la poule, le Bénin a signé une victoire précieuse face au Botswana. Un succès important qui relance totalement la hiérarchie du groupe et place les Guépards dans une position favorable avant la dernière journée.

Une dernière journée décisive

Avec ce nul entre favoris et la victoire béninoise, la dernière journée de la phase de groupes s’annonce électrique. Le Sénégal et la RDC devront valider leur statut sous pression, tandis que le Bénin aura une carte majeure à jouer pour décrocher la qualification. Quant au Botswana, il n’aura plus rien à perdre et pourrait jouer les arbitres.