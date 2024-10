CAN 2025 (Élim.) : des résultats partiels pour cette 4e journée !

Les prochaines journéee des éliminatoires de la CAN 2025 s’annoncent riches en surprises, avec le Burkina Faso qui valide déjà son ticket pour la phase finale.

La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 est en cours, et déjà les premières confrontations ont livré leur lot de surprises. Alors que le Burkina Faso a validé son billet pour la phase finale, d’autres équipes continueront de se battre pour arracher leur place. Voici un aperçu des résultats partiels et des matchs à venir.

Le Burkina Faso ouvre le bal avec brio

Le dimanche 13 octobre, le Burkina Faso a été le premier à se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025. Les Étalons se sont imposés 2-0 contre le Burundi, dans un match qui s’est déroulé à Abidjan, en Côte d’Ivoire. ‘Ivoire. Grâce à cette victoire décisive, les Burkinabés confirment leur statut de prétendants sérieux pour le titre continental.

Les matchs de ce lundi 14 octobre promettent d’être tout aussi captivants. À 14h00, dans le Groupe A, la Gambie affronte Madagascar dans une confrontation où les deux équipes cherchent à se repositionner dans la course. Plus tard, à 17h00, le Libéria se mesurera à la Guinée Équatoriale, tandis que l’Algérie, déjà qualifiée pour plusieurs CAN d’affiliée, défie le Togo.

Dans le Groupe J, les regards seront tournés vers le duel entre le Kenya et le Cameroun à 14h00, suivi à 20h00 par une rencontre prometteuse entre Eswatini et le Mozambique. Les Camerounais, surnommés les Lions Indomptables, prouveront qu’ils sont toujours parmi les favoris du continent.

Mardi : des chocs attendus

Le mardi 15 octobre réserve également de belles affiches, notamment le match tant attendu entre la Centrafrique et le Maroc à 20h00, dans le Groupe B. Les Lions de l’Atlas, portés par leur récente performance au Mondial, tentent de prendre une option sérieuse pour la qualification.

Le même jour, le public ivoirien sera attentif à la rencontre entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone dans le Groupe G à 16h00. En parallèle, la Libye accueillera le Nigeria pour un match qui s’annonce tendu dans le Groupe D, tandis que l’Égypte affrontera la Mauritanie dans le Groupe C à 17h00.