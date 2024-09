CAN 2025 : qui survivra aux premières éliminatoires ?

Le début des éliminatoires de la CAN 2025 est lancé avec intensité, où 48 équipes visent l’une des 23 places qualificatives pour le tournoi au Maroc.

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 s’annoncent sous haute tension alors que 48 équipes s’apprêtent à se disputer les 23 billets disponibles pour rejoindre le Maroc, qualifié d’office en tant que pays hôte. Avec un calendrier condensé et des matchs décisifs dès les premières journées, chaque nation devra se battre bec et ongles pour ne pas être laissée sur le carreau. Voici le programme des deux premières journées qui donnent le coup d’envoi de cette compétition tant attendue.

Un calendrier expéditif : six journées en deux mois

La Confédération Africaine de Football (CAF) a opté pour un format inédit et accéléré : les six journées d’éliminatoires se dérouleront sur à peine deux mois et demi. Cette cadence effrénée vise à compenser les retards accumulés dans la préparation de la CAN 2025. Les deux premières journées se joueront du 4 au 10 septembre 2024, avec des affrontements qui détermineront rapidement les équipes capables de résister à cette pression intense.

Dès le coup d’envoi, plusieurs matchs attirent l’attention des fans de football africain. Parmi eux, le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, affrontera le Burkina Faso le vendredi 6 septembre. Ce duel promet d’être explosif, avec les Lions de la Téranga sous pression pour redorer leur blason après une performance mitigée lors des qualifications pour la Coupe du Monde.

Le même jour, le Gabon, porté par ses stars Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, se déplacera au Maroc pour affronter les Lions de l’Atlas. Ce match s’annonce crucial pour les Panthères qui cherchent à s’imposer dans un groupe où chaque point comptera.

Des nations en crise, mais toujours redoutables

Plusieurs équipes aborderont ces éliminatoires dans un contexte de crise. C’est le cas du Cameroun, dont la fédération est en plein bras de fer avec le ministère des Sports concernant le lieu du match contre la Namibie. Malgré ces turbulences internes, les Lions Indomptables, sous la houlette de Marc Brys, auront à cœur de faire bonne figure.

Le Nigeria, de son côté, affrontera le Bénin sans sélectionneur officiel, après l’échec des négociations avec Bruno Labbadia. Les Super Eagles, qui restent sur une défaite face à ce même adversaire en juin dernier, devront se ressaisir pour éviter une nouvelle déconvenue.

Les résultats de ces premières journées seront déterminants pour les équipes engagées. Avec si peu de temps pour se préparer et ajuster les stratégies, seules les nations les mieux organisées et mentalement prêtes pourront espérer atteindre la phase finale au Maroc en décembre 2025.