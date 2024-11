CAN 2025 : dernier tour pour Libye, Bénin et Niger

Alors que la phase des éliminatoires de la CAN 2025 touche à sa fin, ce lundi 18 novembre est une étape décisive pour plusieurs nations africaines.

Entre matchs à couper le souffle et luttes acharnées pour les derniers billets qualificatifs, les terrains s’enflamment.

Libye – Bénin : une finale explosive dans le groupe D

Le duel entre la Libye et le Bénin cristallise toutes les attentions dans le groupe D. Véritable finale pour ces deux équipes, cette rencontre déterminera leur avenir dans la compétition. Les Guépards, actuellement mieux placés, n’ont besoin que d’un nul pour valider leur ticket. En revanche, la Libye devra impérativement s’imposer devant son public au Stade International de Tripoli. Dans une ambiance survoltée, ce face-à-face promet intensité et suspense.

Ghana – Niger : le rêve des Mena face aux Black Stars

Dans le groupe I, le Niger se déplace au Ghana pour tenter un exploit historique. Si les Black Stars, déjà éliminés, n’ont plus rien à perdre, les Nigériens jouent leur qualification. Une victoire pourrait leur ouvrir les portes de la CAN, mais cela dépendra également des résultats des autres rencontres. Jordan Ayew et ses coéquipiers auront cependant à cœur de défendre leur honneur et de finir sur une note positive.

Le programme complet de ce lundi décisif

En plus des chocs Libye-Bénin et Ghana-Niger, d’autres affiches méritent l’attention des amateurs de football africain. Voici les matchs au programme, avec leurs enjeux :

13h

Malawi – Burkina Faso : les Étalons déjà qualifiés chercheront à consolider leur domination.

16h

Nigeria – Rwanda : le Rwanda doit battre les vice-champions d’Afrique et espérer une contre-performance béninoise pour se qualifier.

Soudan – Angola : un duel pour l’honneur entre deux équipes déjà éliminées.

Libye – Bénin : une confrontation clé dans le groupe D.

Ghana – Niger : un espoir historique pour les Mena.

19h

Tunisie – Gambie : les Aigles de Carthage, déjà qualifiés, affrontent une Gambie déterminée.

Comores – Madagascar : un derby de l’Océan Indien à suivre de près.

Centrafrique – Gabon : les Panthères en quête d’une performance convaincante.

Maroc – Lesotho : les Lions de l’Atlas jouent pour le prestige.

Des surprises en perspective

Cette ultime journée des éliminatoires s’annonce captivante. Si certaines équipes jouent leur avenir, d’autres cherchent à finir sur une note positive ou à préparer la suite. Les fans de football africain auront les yeux rivaux sur leurs écrans pour suivre ces affrontements décisifs.