CHAN 2025 : Une drôle de fin pour la Guinée, éliminée après un match nul contre l’Algérie (1-1)

La Guinée a vu ses espoirs de qualification pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations s’envoler après un match nul 1-1 face à l’Algérie, ce 15 août 2025 à Kampala. Menant au score à l’approche du coup de sifflet final, le Syli local a été rejoint dans les dernières minutes, laissant passer sa chance.

Le choc a débuté de manière serrée, comme attendu dans cette rencontre décisive du groupe C, où chaque équipe pouvait encore prétendre à la qualification. Dès la 9e minute, le gardien guinéen Mory Keita s’est illustré par un arrêt spectaculaire, repoussant notamment une tête puissante et maintenant le score à 0-0 jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, la Guinée a mis un coup d’accélérateur. À la 60e minute, Ismaël Camara a intercepté un ballon près de Messala Merbah, s’est élancé dans la surface et décoché une frappe imparable : 1-0 pour le Syli Local.

L’Algérie n’a pas flanché

Mais l’Algérie, forte de sa confiance et de son expérience, n’a pas flanché. À la 88e minute, Soufiane Bayazid a profité d’une action collective bien lancée pour égaliser d’une frappe extérieure, cruel coup pour la Guinée qui pensait tenir sa qualification.

Ce match nul scelle la fin de l’aventure guinéenne. Avec seulement 4 points en quatre matchs, la Guinée est éliminée, tandis que l’Algérie, l’Afrique du Sud et l’Ouganda restent en lice pour les deux places qualificatives du groupe C. Les supporters guinéens peuvent regretter ce manque de réalisme, d’autant que l’équipe avait tout en main jusqu’à la fin. Pour l’Algérie, ce résultat sauvé in extremis permet au Fennecs de garder  la main pour la qualification avec un dernier match à leur portée le 18 août face au Niger.

