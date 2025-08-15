CHAN 2025 : l’Algérie et l’Afrique du Sud en quête de qualification dans un Groupe C sous tension

Amadou Atar

Lecture 2 min.
abdennour-iheb-belhocini-of-algeria-celebrates-goal-with-teammate-aimen-mahious-of-algeria-during-the-2024-african-nations-championship-chan-football-match-between-algeria-and-south-africa

Ce 15 août peut être décisif pour le Groupe C du Championnat d’Afrique des nations, avec deux rencontres aux enjeux contrastés. L’Algérie affronte la Guinée pour la tête du groupe, tandis que l’Afrique du Sud défie un Niger déjà éliminé mais toujours capable de créer la surprise.

Le stade Mandela National de Kampala sera ce vendredi le théâtre d’une double confrontation qui pourrait bouleverser la hiérarchie du Groupe C. En ouverture, l’Algérie croise le fer avec la Guinée dans un match qui sent la poudre. Forts d’une victoire convaincante face à l’Ouganda (3-0) avant un nul frustrant 1-1 avec l’Afrique du Sud, les Fennecs visent la première place et une option sérieuse sur la qualification pour les quarts de finale. Mais la Guinée, dos au mur, n’a plus droit à l’erreur : seule une victoire lui permettrait d’espérer prolonger son aventure dans le tournoi.

En fin d’après-midi, l’Afrique du Sud retrouvera le Niger. Les Bafana Bafana, second avec l’Algérie, savent qu’un succès leur offrirait une avance précieuse avant d’affronter l’Ouganda lundi dans un match qui serait alors décisif. Cependant, ils devront se méfier d’un adversaire libéré de toute pression, le Niger étant déjà éliminé mais bien décidé à jouer les trouble-fêtes.

La course aux quarts de finale

Avant cette journée, l’Ouganda occupe la tête du groupe avec six points mais un match en plus, suivi par l’Algérie et l’Afrique du Sud (quatre points chacun), tandis que la Guinée compte trois unités. Le Niger ferme la marche sans aucun point. Pour les Fennecs comme pour les Bafana Bafana, l’objectif est clair : prendre l’initiative et s’éviter un dernier match couperet. La Guinée, elle, s’accroche à un mince espoir, tandis que le Niger rêve d’un baroud d’honneur capable de rebattre les cartes.

Ce 15 août pourrait donc sceller le sort de plusieurs équipes et redéfinir le visage des quarts de finale. Reste à savoir si la logique sera respectée ou si le Groupe C nous réservera un scénario inattendu.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Colère au Niger : la plus grosse météorite martienne vendue aux enchères à New York

Colère au Niger : la plus grosse météorite martienne vendue aux enchères à New York

Au Niger, la vente aux enchères à New York de la plus grosse météorite martienne jamais découverte suscite indignation et soupçons de trafic. Baptisée...
Logo CHAN 2024

CHAN 2025 : les sanctions tombent, le professionnalisme mis à l’épreuve

À mi-parcours du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), les premières décisions disciplinaires de la Confédération Africaine de Football (CAF) ont été rendues publiques. Trois...
Festival du Raï : “Un patrimoine 100% algérien à mettre en valeur!”

Festival du Raï : “Un patrimoine 100% algérien à mettre en valeur!”

À l’occasion de la première partie du Festival du Raï à Sidi Bel Abbès, Afrik.com a rencontré le commissaire de l’événement, Houssam Herzallah. Il...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025