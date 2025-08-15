CHAN 2025 : l’Algérie et l’Afrique du Sud en quête de qualification dans un Groupe C sous tension

Ce 15 août peut être décisif pour le Groupe C du Championnat d’Afrique des nations, avec deux rencontres aux enjeux contrastés. L’Algérie affronte la Guinée pour la tête du groupe, tandis que l’Afrique du Sud défie un Niger déjà éliminé mais toujours capable de créer la surprise.

Le stade Mandela National de Kampala sera ce vendredi le théâtre d’une double confrontation qui pourrait bouleverser la hiérarchie du Groupe C. En ouverture, l’Algérie croise le fer avec la Guinée dans un match qui sent la poudre. Forts d’une victoire convaincante face à l’Ouganda (3-0) avant un nul frustrant 1-1 avec l’Afrique du Sud, les Fennecs visent la première place et une option sérieuse sur la qualification pour les quarts de finale. Mais la Guinée, dos au mur, n’a plus droit à l’erreur : seule une victoire lui permettrait d’espérer prolonger son aventure dans le tournoi.

En fin d’après-midi, l’Afrique du Sud retrouvera le Niger. Les Bafana Bafana, second avec l’Algérie, savent qu’un succès leur offrirait une avance précieuse avant d’affronter l’Ouganda lundi dans un match qui serait alors décisif. Cependant, ils devront se méfier d’un adversaire libéré de toute pression, le Niger étant déjà éliminé mais bien décidé à jouer les trouble-fêtes.

La course aux quarts de finale

Avant cette journée, l’Ouganda occupe la tête du groupe avec six points mais un match en plus, suivi par l’Algérie et l’Afrique du Sud (quatre points chacun), tandis que la Guinée compte trois unités. Le Niger ferme la marche sans aucun point. Pour les Fennecs comme pour les Bafana Bafana, l’objectif est clair : prendre l’initiative et s’éviter un dernier match couperet. La Guinée, elle, s’accroche à un mince espoir, tandis que le Niger rêve d’un baroud d’honneur capable de rebattre les cartes.

Ce 15 août pourrait donc sceller le sort de plusieurs équipes et redéfinir le visage des quarts de finale. Reste à savoir si la logique sera respectée ou si le Groupe C nous réservera un scénario inattendu.