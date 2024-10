Dakar 2026, l’Afrique prête à célébrer les Jeux Olympiques de la Jeunesse

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (YOGOC) a dévoilé la devise officielle de la prochaine édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) lors de la 142e session du Comité International Olympique (CIO) à Paris. « L’Afrique accueille, Dakar célèbre » : ces mots portent en eux la promesse d’un événement qui marquera l’histoire du sport africain.

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques, un pays africain aura l’honneur d’accueillir un événement olympique. Le Sénégal, en tant que pays hôte des JOJ 2026, endosse un rôle emblématique. Le choix du pays de la Teranga est un symbole fort : il démontre la volonté du Mouvement Olympique de promouvoir la diversité et de mettre en avant l’Afrique. La devise « L’Afrique accueille, Dakar célèbre » incarne cette vision : un accueil chaleureux pour la jeunesse du monde entier, ancré dans la tradition africaine et sénégalaise.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse : un tremplin pour les futures générations

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont un événement international de grande envergure, destiné aux jeunes athlètes de 15 à 18 ans. Créés par le Comité International Olympique en 2010, les JOJ ont pour objectif d’encourager la pratique sportive, d’inculquer des valeurs d’amitié et de respect, et de développer les compétences des jeunes sportifs, tant sur le plan physique que personnel. La première édition s’est tenue à Singapour en 2010, marquant le début d’une aventure axée sur l’éducation, l’engagement social et l’inclusion.

Depuis, les JOJ ont su se démarquer des Jeux Olympiques traditionnels par leur approche. L’événement est pensé comme une fête sportive, mais aussi comme une plateforme d’échanges culturels, permettant aux jeunes de découvrir de nouvelles cultures, de tisser des liens et d’acquérir des connaissances en dehors des terrains de compétition. Après Singapour, des éditions ont eu lieu à Nanjing (Chine, 2014), Buenos Aires (Argentine, 2018), ainsi que Lausanne (Suisse, 2020) pour les Jeux d’hiver, chaque ville offrant une nouvelle perspective sur la jeunesse et le sport.

Dakar 2026 : célébrer le sport et l’avenir

Avec Dakar 2026, les JOJ s’installent pour la première fois sur le sol africain, et la promesse est celle d’une célébration qui ira au-delà du Sénégal pour toucher tout le continent. L’événement se tiendra du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réunira les meilleurs jeunes athlètes du monde entier sur trois sites emblématiques : Dakar, Diamniadio et Saly.

À travers la devise « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », le Comité d’Organisation souhaite partager un message fort : la jeunesse africaine est prête à accueillir la jeunesse mondiale, à partager ses traditions, ses rêves et son ambition pour un avenir commun. Ces Jeux seront l’occasion de montrer le dynamisme de la jeunesse africaine, sa créativité, et son désir de s’engager sur la scène mondiale pour créer des ponts entre les cultures et les peuples.