Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 : Un rendez-vous historique pour l’Afrique

Le Sénégal marque l’histoire en accueillant les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 à Dakar, premier événement olympique sur le sol africain.

Le Sénégal s’apprête à entrer dans l’histoire en accueillant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2026, marquant ainsi la première fois qu’un événement olympique se tiendra sur le sol africain. Cet événement est une source de grande fierté pour le pays et le continent tout entier.

Une organisation rigoureuse et innovante

L’organisation de ces Jeux est dirigée par Ibrahima Wade, vice-président du Comité national olympique du Sénégal, et coordinateur général des JOJ de 2026. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a souligné lors du Sommet Sport pour le Développement Durable à Paris les trois impératifs majeurs pour la réussite de cet événement : la co-construction avec les parties prenantes, la maîtrise des dépenses publiques en réhabilitant des infrastructures existantes, et le suivi rigoureux des aspects de sécurité, d’hébergement, de transport, de restauration et de santé.

Les JOJ de Dakar 2026 comprendront 244 épreuves dans 35 disciplines sportives, réparties sur trois sites principaux : Dakar, Diamniadio et Saly. Ces lieux ont été choisis pour leur capacité à offrir des installations adéquates et leur accessibilité, assurant ainsi une expérience optimale pour les athlètes et les spectateurs.

L’implication internationale et le soutien du CIO

Le président Faye a exprimé sa gratitude envers le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et les membres du CIO pour leur choix unanime du Sénégal comme hôte de cet événement historique. Cette décision reflète la confiance placée dans le Sénégal pour organiser une manifestation sportive de cette envergure et témoigne de l’engagement du pays à promouvoir le sport et le développement durable.

Les JOJ de Dakar 2026 ne sont pas seulement un événement sportif, mais aussi une opportunité de renforcer les infrastructures et de promouvoir le développement durable au Sénégal. La réhabilitation des infrastructures existantes et la mise à niveau des installations sportives laisseront un héritage durable qui profitera aux générations futures.

Une célébration de la jeunesse et de l’esprit olympique

Avec l’appui de nombreux partenaires internationaux et locaux, le Sénégal est déterminé à faire des JOJ de Dakar 2026 une célébration inoubliable de la jeunesse mondiale et de l’esprit olympique. Cette première olympique en Afrique sera non seulement une fête du sport, mais aussi une démonstration de la capacité du continent à organiser des événements de classe mondiale.