CAN 2025 : l’Algérie écrase la Guinée équatoriale (3-1), le Burkina domine le Soudan (2-0)

Les Fennecs et les Étalons ont conclu la phase de poules sur deux victoires ce mercredi 31 décembre. L’Algérie, impériale avec ses remplaçants, affrontera la RD Congo en huitièmes. Le Burkina Faso, deuxième du groupe, attend de connaître son adversaire entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun.

L’Algérie réalise un sans-faute avec ses remplaçants

Au stade Prince Moulay Hassan de Rabat, les Fennecs ont étrillé le Nzalang Nacional avec une équipe largement remaniée. Vladimir Petkovic a fait tourner son effectif, déjà assuré de la qualification, et ses remplaçants lui ont donné entière satisfaction. Zakaria Belaïd a ouvert le score à la 19e minute, avant que Faycal Chaïbi ne double la mise six minutes plus tard. Puis Ibrahim Maza a enfoncé le clou à la 32e. La Guinée équatoriale a sauvé l’honneur grâce à Nsue, qui reste une référence pour sa sélection malgré l’élimination. L’Algérie termine ainsi avec un sans-faute : 9 points sur 9, un message clair envoyé à ses futurs adversaires.

Le Burkina Faso assure sa deuxième place malgré l’inquiétude autour de Koffi

Dans le même temps, au stade Mohammed V de Casablanca, les Étalons ont pris le meilleur sur les Crocodiles du Nil dans un match où les deux équipes étaient déjà qualifiées. Cependant l’enjeu était la deuxième place du groupe. Franck Lassina Traoré, titularisé pour la première fois dans une CAN, a ouvert le score de la tête à la 16e minute sur un service de Stéphane Aziz Ki. Le Soudan a manqué l’occasion de revenir au score sur penalty, Al-Gozoli Nooh envoyant sa tentative hors cadre. Finalement Arsène Kouassi a scellé la victoire burkinabè à la 85e minute, servi par Dango Ouattara.

Note d’inquiétude pour les Étalons : Hervé Koffi, leur gardien vedette, a dû céder sa place à la mi-temps, touché à la cuisse droite. Son absence pourrait peser lourd en phase à élimination directe.

Classement final et programme des huitièmes de finale

Classement final du groupe E : Algérie (9 pts), Burkina Faso (6 pts), Soudan (3 pts, qualifié parmi les meilleurs troisièmes), Guinée équatoriale (0 pt, éliminée).

En huitièmes de finale, l’Algérie affrontera la RD Congo dans le choc des 8e de finale le 6 janvier 2026 à 17h. Le Burkina Faso attend de connaître le vainqueur du groupe F, probablement la Côte d’Ivoire, Cameroun ou Mozambique, avec un match prévu le 6 janvier. Le Soudan sera opposé au Sénégal de Sadio Mané dès le 3 janvier.