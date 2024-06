16 crocodiles du Nil réintroduits au Maroc : Un voyage historique depuis la Suisse

Mercredi 12 juin 2024, un événement historique s’est produit pour la conservation de la biodiversité au Maroc : 16 crocodiles du Nil ont été réintroduits dans leur habitat naturel après avoir passé plusieurs années en Suisse. Ces crocodiles, élevés en captivité à l’Aquarium Aquatis de Lausanne, sont issus d’un programme ambitieux de réintroduction d’une espèce qui a disparu du Maroc il y a plus de 60 ans.

Les crocodiles du Nil, autrefois présents dans tout le Maroc, ont été victimes de la chasse et de la destruction de leur habitat. Leur disparition a eu un impact important sur les écosystèmes aquatiques du pays. Ainsi, leur retour est un symbole fort de la volonté du Maroc de restaurer sa biodiversité.

Un programme de réintroduction rigoureux

Les 16 crocodiles réintroduits ont été soigneusement sélectionnés et préparés pour leur retour dans la nature. Ils ont été élevés dans un environnement spécialement conçu pour reproduire leur habitat naturel. Puis ils ont subi des tests approfondis pour s’assurer qu’ils sont en bonne santé et qu’ils n’ont pas contracté de maladies qui pourraient être transmises aux populations sauvages. Il est essentiel d’éviter tout effet de bord sur la faune et la flore locale.

Le programme de réintroduction des crocodiles du Nil est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs organisations marocaines et suisses, dont l’Aquarium Aquatis, l’Association marocaine pour la conservation de la nature (AMCN) et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD). Ce succès témoigne de l’importance de la coopération internationale dans la conservation des espèces menacées.

Un avenir prometteur pour les crocodiles du Maroc

Le retour des crocodiles du Nil dans leur habitat naturel est une étape importante, mais il ne s’agit que du début. Les scientifiques et les défenseurs de l’environnement continuent à surveiller les crocodiles et à travailler avec les communautés locales pour assurer leur survie à long terme.

Les 16 crocodiles réintroduits ont entre 42 centimètres et 1,06 mètre de long et sont nés entre 2019 et 2022. Ils seront hébergés dans un enclos spécial du CrocoParc d’Agadir pendant une période d’acclimatation avant d’être relâchés dans la nature. Le programme de réintroduction devrait s’étendre sur plusieurs années et impliquer la réintroduction de centaines de crocodiles dans la nature.