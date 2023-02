Bénin : les équipes nationales désormais renommées. Mais pour quels résultats ?

Les équipes nationales du Bénin changent désormais de nom. C’est la décision prise, ce vendredi, par le ministre des Sports. Un arrêté a été pris à cet effet. Pour quel impact ?

Les équipes nationales masculines béninoises ne seront plus appelées « Les Écureuils du Bénin ». Elles deviennent désormais « Les Guépards du Bénin », tandis que les équipes féminines deviennent « Les Amazones du Bénin ». C’est à travers un arrêté pris, ce vendredi, que le ministre béninois de Sports, Oswald Homeky, a acté la décision. Ladite décision vient mettre un terme à plusieurs mois de polémiques depuis que la Fédération béninoise de football a annoncé, courant août 2022, son envie de rebaptiser l’équipe nationale de football « Les Guépards du Bénin ».

La troisième tentative de changement du nom « Écureuils » aura donc été la bonne, après celles infructueuses de 2008 et 2018.

Mais quel est l’impact réel du changement de nom sur une équipe nationale ?

La décision étant maintenant actée, demeure la question de l’impact réel du nom porté par une équipe sur ses performances. En l’espèce, il faut bien reconnaître que le nom importe très peu dans les accomplissements d’une équipe. Si le nom importait tant, c’est sûr que les équipes comme la Côte d’Ivoire qui porte le nom du puissant pachyderme, plus gros mammifère terrestre, un des rares animaux sans prédateur, auraient été plusieurs fois championnes du monde. Qu’en est-il des Lions qu’ils soient de la Téranga, de l’Atlas ou tout simplement indomptables ? Ils n’auraient fait qu’une bouchée des équipes comme le Coq français surnommé « Les Bleus ».

D’ailleurs, interrogé sur la question, en septembre dernier, au moment où le débat était très chaud, le porte-parole du gouvernement béninois avait, à juste titre, déclaré : « Ce à quoi le gouvernement du Bénin croit absolument, c’est moins le nom que les conditions de performances sur la durée qui sont créées. C’est d’ailleurs cela qui se traduit par l’érection de plus de 20 stades omnisports en l’espace d’un mandat du président de République et la mise en œuvre des réformes pour professionnaliser la pratique du sport dans notre pays ». Et Wilfried Léandre Houngbédji de poursuivre : « Que l’on s’appelle Écureuils, Guépards, Lions ou Aigles, les conditions de base sont les plus déterminantes et c’est pour cela que le gouvernement s’emploie à les créer ».

Voilà qui était très bien dit. Le socle de la bonne performance d’une équipe, c’est moins le nom qu’elle porte que le travail, la discipline et l’organisation qui la caractérisent. En attendant de voir « Les Guépards » galoper sur le terrain pour distancer en un temps record leurs adversaires, nous disons bon vent aux équipes nationales du Bénin désormais rebaptisées.