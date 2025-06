Angleterre / Sénégal (1-3) : « Une équipe bien meilleure sans Sadio Mané ! »

Le Sénégal a atomisé l’Angleterre, le pays où, paraît-il, est né le football. A domicile. Des Anglais qui n’y ont vu que du feu face à une redoutable attaque sénégalaise. Une sélection pilotée par Pape Bouna Thiaw et qui, trois jours après le match, fait parler d’elle. Le match est toujours à l’ordre du jour au pays de la Téranga, tellement la victoire, fusse-t-elle acquise lors d’un match amical, est belle.

Lors de son deuxième match de préparation l’opposant à l’Angleterre, le Sénégal s’est imposé et avec la manière. 3 buts à 1 pour les Lions de la Téranga, guidé par leur sélectionneur Pape Thiaw. Une rencontre excitante pour les amateurs de football, dont l’un s’est confié à Afrik.com. Son nom, Mouhamed Sow, créateur de contenus sportifs.

Que pensez-vous de la prestation des joueurs du Sénégal face à la sélection anglaise ?

« Je suis très satisfait du match des Lions qui ont livré une belle prestation face aux Three Lions. Les hommes de Pape Thiaw ont regardé droit dans les yeux les Anglais et ont joué sans complexe. Si on regarde le match on peut clairement voir qu’ils sont partis en Angleterre pour chercher une victoire. Ils ont produit du beau football et ont été très efficaces en attaque ce qui est très important dans ce genre de match. Pape Thiaw a demandé à ses joueurs de faire un pressing haut qui, selon moi, a été la clé de la victoire du Sénégal. Il a demandé à ses joueurs de ne pas laisser les Anglais construire en bas. Et ses joueurs l’ont très bien fait car ils ont pressé haut sans pour autant se faire attirer et libérer de l’espace qui pourrait permettre aux Anglais de faire des contres rapides qui auraient pu être fatals ».

Quel joueur vous a le plus marqué ?

« Jackson, qui est pour moi l’homme du match, a pesé sur la défense anglaise composée d’une charnière qu’il connait très bien (Chalobah-Colwill) car ils sont ses coéquipiers en club. Il se bat pour servir Ismaïla Sarr vers la fin de la première période qui permet au Sénégal de revenir au score. La surprise reste El Hadj Malick Diouf qui a laissé sa carte de visite en Angleterre après sa prestation XXL sur le côté gauche de la défense sénégalaise. Il a muselé Bukayo Saka et a été très offensif avec ces centres millimétrés qu’il déposait sur la tête de ses coéquipiers. Les clubs anglais qui avaient déjà les yeux sur lui lors du mercato d’hiver seront prêts à mettre le prix pour s’attacher ses services. La seule déception du match pour moi c’est Krépin Diatta qui a été, excusé du terme, tout simplement nul d’où l’importance de trouver vite un arrière-droit qui sera en concurrence avec Antoine Mendy ».

Une équipe qui rend fier

Pour conclure, l’apprenti journaliste de préciser : « globalement, je peux dire que je suis vraiment content et fier de la prestation des Lions face aux Three Lions surtout sans Sadio Mané qui a un gros souci car ce sera difficile de le réintégrer dans le 11 de départ. Le Sénégal a enfin un sélectionneur qui sait lire un match, tactique, qui prend des risques, un sélectionneur qui prend ses responsabilités et c’est vraiment très important. Focus maintenant sur la fenêtre de septembre qui sera décisive pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 ». Notre interlocuteur de confirmer ce que tout le monde dit au Sénégal : « nous avons une équipe bien meilleure, sans Sadio Mané ».