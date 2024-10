CAN 2025 : huit qualifiés, huit éliminés, la Guinée renaît

À l’approche de la CAN 2025, huit équipes se sont qualifiées, dont la Guinée, tandis que le Ghana, en grande difficulté, risque l’élimination.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 approche à grands pas, les éliminatoires réservent des surprises et des émotions contrastées. Huit équipes ont déjà validé leur billet pour la phase finale, tandis que huit autres voient leurs espoirs brisés. Au milieu de ce tumulte, la Guinée retrouve une lueur d’espoir, alors que le Ghana, un habitué des phases finales, est en grand danger. Revenons sur les qualifications marquantes et les enjeux à venir pour ces nations africaines en quête de gloire.

Les premiers qualifiés : les poids lourds répondent présents.

Les grands noms du football africain n’ont pas perdu de temps pour assurer leur place dans la prestigieuse compétition. L’Égypte, septuple championne, et l’Algérie, invaincues après quatre matchs, ont une fois de plus démontré leur suprématie continentale. Le Maroc, bien qu’hôte de la CAN 2025, n’a pas fait de demi-mesure, alignant une série impressionnante de victoires pour affirmer sa domination. Le Sénégal, tenant du titre, ainsi que le Cameroun, ont également assuré leur qualification avec brio, malgré des turbulences internes. Ces équipes se préparent désormais pour la phase finale avec l’objectif de conquérir à la nouvelle Afrique.

Des surprises inattendues : l’Angola brille, le Ghana trébuche

Parmi les qualifiés, l’Angola s’impose comme l’une des grandes surprises. Les Palancas Negras, après une belle campagne lors de la dernière CAN, confirment leur retour au premier plan. Dominateurs dans leur groupe, ils ont devancé des adversaires redoutables, notamment le Ghana. Ce dernier, autrefois considéré comme une force incontournable du football africain, est aujourd’hui au bord de l’élimination. Avec seulement deux points, les Black Stars réaliseront un exploit et espérer des faux-pas véritables de leurs rivaux pour se qualifier.

La Guinée retrouve l’espoir

Après un début d’éliminatoires compliqué, la Guinée, portée par un Serhou Guirassy en grande forme, à su redresser la barre. Deux victoires cruciales contre l’Éthiopie ont ravivé les espoirs du Syli National , qui peut désormais envisager sérieusement une qualification. Le prochain duel contre la République Démocratique du Congo s’annonce décisive, avant une possible « finale » contre la Tanzanie. Les Guinéens, qui n’avaient plus goûté à la CAN depuis quelques éditions, rêvent à nouveau de briller sur la scène africaine.

Les éliminés : la fin des rêves pour huit nations

Pour d’autres, les rêves de participer à la CAN 2025 se sont déjà envolés. Parmi les huit équipes déjà éliminées, on retrouve des nations comme le Lesotho, l’Eswatini et le Soudan du Sud, qui devront encore patienter avant de disputer leur première Coupe d’Afrique. Ces éliminations prématurées, bien que prévisibles pour certaines de ces équipes, n’en sont pas moins douloureuses, et elles tireront des leçons pour revenir plus fortes lors des prochaines campagnes de qualification.

Les derniers espoirs et la course finale

Alors que les qualifications entrent dans leur dernière ligne droite, plusieurs équipes jouent leur survie. Si des équipes comme l’Afrique du Sud, le Mali, ou la Guinée équatoriale semblent bien parties, d’autres, comme le Cap-Vert et la Mauritanie, doivent impérativement performer pour obtenir leur billet. La lutte sera féroce dans ces dernières journées, où chaque point comptera pour réaliser le rêve de participer à la plus prestigieuse compétition africaine.