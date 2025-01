CAN 2025 : Kwesi Appiah et le Soudan prêts à affronter tous les défis

Kwesi Appiah, sélectionneur du Soudan, se dit prêt à affronter n’importe quel adversaire à la CAN 2025.

À la veille du tirage au sort tant attendu de la CAN 2025, prévu ce lundi 27 janvier à Rabat, le sélectionneur de l’équipe nationale du Soudan, Kwesi Appiah, affiche une confiance inébranlable. Pour ce technicien ghanéen, qui a mené le Soudan à une qualification historique, aucun adversaire n’est à craindre, quel que soit le verdict du tirage.

Une qualification historique et porteuse d’espoir

La route du Soudan vers la CAN 2025 a été marquée par des exploits notables. Contraints de disputer tous leurs matchs de qualification à l’extérieur en raison de l’instabilité politique et sécuritaire dans leur pays, les joueurs soudanais ont relevé des défis immenses. Leur qualification, obtenue notamment au détriment du Ghana, témoigne du talent tactique et du leadership inspirant de Kwesi Appiah.

Ce succès dépasse le cadre strictement sportif. Il est devenu une rare source d’espoir pour un pays en proie aux conflits. « Cette qualification représente bien plus qu’un accomplissement footballistique. Elle montre que, même dans l’adversité, nous pouvons atteindre nos objectifs », confie une source proche de l’équipe.

Kwesi Appiah : « Aucun adversaire ne nous fait peur »

Conscient des enjeux que représente cette compétition, Kwesi Appiah aborde le tirage au sort avec sérénité. Le Soudan, placé dans le chapeau 4 en raison de son classement FIFA (113e), pourrait affronter des équipes redoutables issues des chapeaux supérieurs, telles que le Maroc, le Sénégal ou encore l’Égypte. Cependant, pour Appiah, ce ne sont pas les noms des adversaires qui comptent, mais la qualité de la préparation et l’état d’esprit des joueurs.

Le tirage au sort : un moment décisif

Le tirage au sort de la CAN 2025, qui déterminera la composition des groupes, est prévu à 19h à Rabat. Les 24 équipes qualifiées, réparties en quatre chapeaux selon leur classement FIFA, découvriront leurs adversaires pour la phase de poules. En tant que pays organisateur, le Maroc est tête de série dans le chapeau 1, aux côtés de grandes nations africaines comme le Sénégal, l’Algérie et la Côte d’Ivoire.

Bien que classé parmi les outsiders, le Soudan aborde la compétition avec une détermination sans faille. Pour Kwesi Appiah et ses hommes, chaque match sera une opportunité de montrer leur valeur face aux meilleures équipes du continent.

Une CAN aux enjeux multiples

Au-delà des enjeux sportifs, cette CAN 2025 représente une occasion unique pour le Soudan de briller sur la scène internationale et de prouver qu’il est possible de triompher malgré les épreuves. Guidés par un sélectionneur expérimenté et une cohésion d’équipe renforcée par les défis qu’ils ont traversés, les Faucons de Jediane entendent marquer les esprits.

Avec une préparation rigoureuse et une mentalité de vainqueurs, le Soudan espère écrire un nouveau chapitre dans son histoire sportive.