CHAN 2025 : la RDC dompte la Zambie et relance sa campagne

Jeudi 7 août 2025, au Nyayo National Stadium de Nairobi, les Léopards ont retrouvé leur instinct de prédateurs.

Victorieuse 2-0 ce jeudi 7 août au Nyayo National Stadium de Nairobi, la sélection congolaise s’est replacée dans la course aux quarts de finale. Les buts d’Ibrahim Matobo (51ᵉ) et du remplaçant Horso Mwaku (71ᵉ) ont offert aux Léopards leurs premiers points du tournoi après la défaite inaugurale face au Kenya.

Avant le coup d’envoi, Otis Ngoma avait exigé un bloc plus haut et davantage d’audace. Ses joueurs ont répondu présent, privant les Chipolopolo de ballons propres et obligeant la défense zambienne à allonger systématiquement. La première période, tendue et hachée, s’est conclue sur un 0-0 logique malgré deux arrêts sérieux de Brudel Efonge.

Le tournant : l’efficacité retrouvée

Dès la reprise, Jephte Kitambala déborde à droite, centre en retrait ; Matobo surgit au premier poteau et propulse le ballon sous la barre. Ce but met fin à 427 minutes de mutisme offensif des Congolais dans la compétition.

La Zambie tente alors de pousser, mais se découvre. Sur un contre éclair mené par Oscar Kabwit, Mwaku s’échappe plein axe et double la mise d’un tir croisé. Les tentatives tardives de Charles Zulu et Killian Kanguluma sont repoussées par un Efonge impeccable, scellant la défaite des Chipolopolo.

Grâce à ce succès, la RDC rejoint le Maroc (un match en moins) a un point du Kenya, qui a realisé un match nul 1-1 ce soir face a l’Angola, dans le groupe A. RdC et Maroc joueront un matc décisif pour la qualification le 17 août. Ngoma se refuse à tout calcul : « On voulait une réaction, on l’a eue ; désormais, on vise la victoire contre le Maroc. »