CHAN 2025 : la RDC dompte la Zambie et relance sa campagne

Amadou Atar

Lecture 2 min.
logo CHAN 2025
logo CHAN 2025

Jeudi 7 août 2025, au Nyayo National Stadium de Nairobi, les Léopards ont retrouvé leur instinct de prédateurs.

Victorieuse 2-0 ce jeudi 7 août au Nyayo National Stadium de Nairobi, la sélection congolaise s’est replacée dans la course aux quarts de finale. Les buts d’Ibrahim Matobo (51ᵉ) et du remplaçant Horso Mwaku (71ᵉ) ont offert aux Léopards leurs premiers points du tournoi après la défaite inaugurale face au Kenya.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
CHAN 2025 : Le Kenya et le Maroc s’imposent, Madagascar arrache le nul

Avant le coup d’envoi, Otis Ngoma avait exigé un bloc plus haut et davantage d’audace. Ses joueurs ont répondu présent, privant les Chipolopolo de ballons propres et obligeant la défense zambienne à allonger systématiquement. La première période, tendue et hachée, s’est conclue sur un 0-0 logique malgré deux arrêts sérieux de Brudel Efonge.

Le tournant : l’efficacité retrouvée

Dès la reprise, Jephte Kitambala déborde à droite, centre en retrait ; Matobo surgit au premier poteau et propulse le ballon sous la barre. Ce but met fin à 427 minutes de mutisme offensif des Congolais dans la compétition.

La Zambie tente alors de pousser, mais se découvre. Sur un contre éclair mené par Oscar Kabwit, Mwaku s’échappe plein axe et double la mise d’un tir croisé. Les tentatives tardives de Charles Zulu et Killian Kanguluma sont repoussées par un Efonge impeccable, scellant la défaite des Chipolopolo.

Grâce à ce succès, la RDC rejoint le Maroc (un match en moins) a un point du Kenya, qui a realisé un match nul 1-1 ce soir face a l’Angola, dans le groupe A. RdC et Maroc joueront un matc décisif pour la qualification le 17 août. Ngoma se refuse à tout calcul : « On voulait une réaction, on l’a eue ; désormais, on vise la victoire contre le Maroc. »

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Procès Constant Mutamba : l’ASADHO dénonce un « procès déséquilibré » et craint une condamnation sans preuves

Procès Constant Mutamba : l’ASADHO dénonce un « procès déséquilibré » et craint une condamnation sans preuves

L’Association africaine de défense des droits de l’homme (ASADHO) alerte sur de graves irrégularités dans le procès de l’ancien ministre de la Justice, Constant...
CHAN 2025 : le Burkina Faso écrase la Centrafrique 4-2 et relance sa course à la qualification

CHAN 2025 : le Burkina Faso écrase la Centrafrique 4-2 et relance sa course à la qualification

Battus lors de leur entrée en lice face à la Tanzanie, les Étalons burkinabè ont corrigé le tir en infligeant un cinglant 4-2 à...
Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice

Procès Constant Mutamba : deux juges récusés, des témoins auditionnés

Le procès de l’ancien ministre de la Justice congolais, Constant Mutamba, s’est poursuivi ce mercredi. Avec des rebondissements. Le procès de l’ancien ministre de la...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025