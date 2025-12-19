CAN 2025 : drone, devises, animaux de compagnie… comment éviter les mauvaises surprises aux frontières du Maroc

À l’approche du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc se prépare à accueillir des dizaines de milliers de supporters venus de tout le continent et d’ailleurs. Stades, hôtels, transports : tout est prêt pour la fête du football. Mais avant même d’entonner les hymnes dans les tribunes, un premier match se joue à la frontière. Pour éviter files d’attente interminables, confiscations ou sanctions, l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a dégainé une campagne d’information ciblée. Objectif : rappeler les règles essentielles à connaître avant de poser le pied sur le sol marocain.

Drones : tolérance zéro sans autorisation

Les grandes compétitions sportives attirent toujours leur lot de matériels, d’argent liquide et d’objets inhabituels dans les bagages. Consciente de cet afflux exceptionnel, la Douane marocaine a publié un guide pratique destiné aux supporters, journalistes, influenceurs et simples voyageurs. Le message : la fête oui, l’improvisation non. Certaines règles, parfois méconnues, sont appliquées avec une rigueur particulière en période d’événement international.

C’est sans doute le point qui surprend le plus de visiteurs. Les drones, caméras aériennes et autres engins de prise de vue volante sont formellement interdits à l’importation sans autorisation préalable des autorités compétentes. Cette règle concerne aussi bien les professionnels de l’image que les amateurs souhaitant immortaliser l’ambiance autour des stades. En pratique, tout voyageur arrivant avec un drone dans ses bagages doit le déclarer immédiatement à la Douane. À défaut, l’appareil est confisqué dès le contrôle.

Devises : attention aux montants transportés

Les autorisations, lorsqu’elles existent, doivent être obtenues avant le voyage, via les circuits administratifs officiels. Une précaution indispensable dans un contexte sécuritaire renforcé. Autre sujet sensible : l’argent liquide. Le Maroc autorise l’entrée de devises étrangères, mais au-delà d’un certain seuil, la transparence est obligatoire. Toute somme égale ou supérieure à l’équivalent de 100 000 dirhams doit faire l’objet d’une déclaration écrite à l’arrivée.

Cette formalité permet ensuite de justifier la provenance des fonds et, le cas échéant, de réexporter le solde non utilisé à la sortie du territoire. La réglementation est encore plus stricte concernant la monnaie nationale. L’importation et l’exportation de dirhams sont limitées à un plafond de 2 000 dirhams. Au-delà, les sanctions peuvent aller de la saisie à l’amende.

Médicaments : oui, mais sous conditions

Pour les supporters suivant un traitement médical, pas de panique. Les médicaments destinés à un usage personnel sont autorisés, à condition d’être accompagnés d’une ordonnance nominative. Les autorités recommandent de transporter uniquement les quantités nécessaires pour la durée du séjour. Les produits psychotropes ou assimilés, eux, obéissent à des règles plus strictes et doivent faire l’objet d’autorisations spécifiques.

Bonne nouvelle pour les supporters qui ne se déplacent jamais sans leur compagnon à quatre pattes. Chiens et chats peuvent entrer sur le territoire marocain, à condition de présenter un carnet de santé à jour, un certificat vétérinaire récent et les preuves de vaccination, notamment contre la rage. Un contrôle sanitaire est systématique à l’arrivée.

Aliments et effets personnels : ce qui est toléré

Les produits alimentaires manufacturés, emballés et prêts à la consommation sont admis pour un usage strictement personnel. Il s’agit par exemple de snacks, conserves ou produits spécifiques difficiles à trouver localement. En revanche, les denrées fraîches et les produits d’origine animale non transformés peuvent être soumis à des restrictions, voire interdits.

La Douane marocaine insiste : la majorité des désagréments aux frontières sont liés à un manque d’information. En se renseignant en amont et en déclarant spontanément les objets ou sommes concernés, les voyageurs évitent l’essentiel des complications. À l’heure où le Maroc s’apprête à devenir le centre du football africain, un passage fluide aux frontières est aussi une condition pour que la fête commence dès l’arrivée.