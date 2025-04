Le Maroc renforce ses capacités militaires avec l’acquisition de drones de combat Akinci

Le Maroc vient de réceptionner un lot de drones de combat Akinci, une étape dans le renforcement de ses capacités militaires. Ces drones, conçus et fabriqués par la société turque Baykar, sont spécifiquement destinés à améliorer les capacités des Forces armées royales (FAR) dans les domaines de la surveillance, de l’attaque, et de la prise de décision autonome.

Acquisition de drones de combat Akinci

Le royaume du Maroc vient de faire une nouvelle acquisition militaire. Il s’agit d’un lot de drones de combat Akinci acquis dans le cadre d’un partenariat entre le Maroc et la Turquie. Avec cette dotation, le royaume vise à moderniser ses équipements militaires. Ce partenariat n’est pas uniquement axé sur la fourniture d’équipements militaires.

En effet, il porte également sur le développement d’une industrie locale pour soutenir la production, la maintenance et le développement des drones de combat. À ce titre, Baykar a lancé la société Atlas Defence au Maroc, une entité spécialisée dans la conception, la fabrication, et la maintenance des drones.

Renforcer les capacités locales en matière de défense

Ce projet industriel devrait permettre de renforcer les capacités locales en matière de défense, tout en contribuant à la croissance du secteur technologique et industriel marocain. Les drones Akinci sont conçus pour exceller dans des missions de surveillance, de reconnaissance, et d’attaque. Doté d’une technologie de pointe, ce modèle peut atteindre une altitude maximale d’environ 12 000 mètres et maintenir un vol autonome de 24 heures.

Cette autonomie exceptionnelle permet de déployer le drone sur de longues périodes, garantissant ainsi une surveillance continue de vastes zones stratégiques. En termes d’armement, l’Akinci peut transporter jusqu’à 1,5 tonne de munitions, y compris des missiles MAM-L et MAM-T, ainsi que des bombes guidées de précision, toutes fabriquées par la Turquie.

Système de détection avancé

L’un des points forts de ces drones réside dans leur système de détection avancé, qui inclut des radars tridimensionnels et des technologies d’intelligence artificielle (IA) capables d’analyser des données en temps réel et de prendre des décisions autonomes. Ces capacités permettent au drone d’agir avec une grande précision, augmentant ainsi l’efficacité des missions et réduisant le risque d’erreur humaine.

Le drone Akinci a d’ores et déjà prouvé son efficacité dans l’armée turque, ayant réalisé plus de 100 000 heures de vol. Selon la société Baykar, le drone a même atteint un record d’altitude. Afin de garantir une intégration optimale de ces drones au sein des FAR, une série de formations a été dispensée à des pilotes marocains. Durant deux ans, ces derniers ont été formés à la maîtrise des drones Akinci.