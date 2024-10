Les pertes de bagages créent la colère chez les passagers de Royal Air Maroc

Royal Air Maroc (RAM) fait face à une vague de mécontentement croissante en raison d’un nombre alarmant de bagages égarés. De nombreux passagers qui ont transité par l’aéroport international Mohammed V de Casablanca se plaignent de ne pas retrouver leurs valises à l’arrivée. Ce problème récurrent suscite l’inquiétude des voyageurs et ternit l’image de la compagnie nationale.

La situation a interpellé Hassan Oumribte, député du Parti du progrès et du socialisme (PPS), qui a attiré l’attention du ministre du Transport et de l’Équipement sur cette gestion défaillante des bagages. Il critique sévèrement le traitement réservé aux affaires des passagers, qui se retrouvent non seulement privés de leurs biens à leur arrivée, mais doivent également affronter une incertitude quant à leur récupération.

« Le voyage devient une épreuve pénible à la recherche des bagages, une souffrance qui remplace la joie de retrouver ses proches et amis. Cela tourne parfois au cauchemar, notamment pour ceux qui souhaitent simplement profiter de leurs vacances », déplore le député.

Des répercussions sur l’image et l’économie

Cette série de pertes de bagages n’affecte pas seulement la satisfaction des clients, mais nuit également à la réputation de RAM en termes de performance et d’attractivité. Le manque d’organisation pourrait avoir des répercussions négatives sur le plan économique, surtout à l’approche de grands événements internationaux qui renforceront la visibilité du Royaume. En août 2024, une autre polémique avait éclaté lorsque de nombreux passagers de Royal Air Maroc ont signalé des retards significatifs et des annulations de vols.

Des centaines de voyageurs se sont retrouvés bloqués, notamment à l’aéroport de Paris-Orly. Plusieurs plaintes avaient été déposées à cause d’un manque de communication et d’indemnisation, ce qui avait aggravé la situation. En avril 2024, RAM avait également été impliquée dans un incident lié à des pertes de bagages sur des vols vers l’Afrique de l’Ouest. De nombreux passagers en provenance de Dakar et d’Abidjan ont signalé la disparition de leurs affaires, ayant entraîné une vague de réclamations en ligne.

Plus de 13 millions de touristes enregistrés à fin septembre

Le secteur touristique marocain, quant à lui, se porte bien et continue d’afficher des résultats impressionnants. Avec 13,1 millions de touristes enregistrés à fin septembre 2024, le Maroc a surpassé les chiffres de 2023, avec une différence notable de 2 millions de visiteurs supplémentaires. Cette dynamique place le pays en tête des destinations touristiques en Afrique, devant l’Égypte, grâce à ses atouts naturels, culturels et à la qualité de son accueil.

Bien que RAM fasse face à ces défis, le tourisme au Maroc connaît une ascension fulgurante. Le Royaume vise à battre de nouveaux records annuels en s’appuyant sur des mesures stratégiques et un environnement favorable.