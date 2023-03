Pourquoi la Royal Air Maroc a annulé des vols en provenance et à destination de France

La compagnie aérienne nationale du Maroc a annoncé l’annulation de vols en provenance et à destination de la France. Pour quelles raisons ?

La Royal Air Maroc va limiter ses navettes entre le Royaume chérifien et la France, ces 24 et 25 mars 2023. Dès lors, plusieurs rotations ont été annulées. La décision fait suite au préavis de grève de la Fonction publique annoncé dans l’Hexagone. L’annonce de cette grève étant relayée par les syndicats de la Direction générale de l’aviation civile française. Au Maroc, on se prépare en conséquence.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne marocaine a indiqué qu’il a été demandé à toutes les compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 30%. Ce qui contraint à cette réduction du nombre de vols sur deux jours, les 24 et 25 mars 2023. Toutefois, la RAM a pris de nouvelles dispositions afin de ne pas pénaliser sa clientèle.

« Afin de limiter l’impact de ces annulations, Royal Air Maroc accompagne ses Clients en les transférant sur d’autres vols », indique la compagnie. « Les Clients qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant leur vol de report », a poursuivi le communiqué de la Royal Air Maroc.

Notons que la mobilisation contre la réforme des retraites s’amplifient en France. Les contrôleurs aériens ont été appelés à participer aux grèves contre la réforme des retraites de cette fin de semaine. Ainsi, en France, ces 24, 25 et 26 mars, les transports en commun seront perturbés, des trains annulés et des vols supprimés.

Pour sa part, Air France a indiqué pouvoir assurer près de 8 vols sur 10 entre Paris-Orly et certains aéroports français, pendant cette période de grève. Non sans préciser que les long-courriers ne seraient pas affectés par cette crise qui secoue la Fonction publique française.