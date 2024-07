Le Maroc vise 80 millions de passagers aériens annuels d’ici 2035

Cap sur l’expansion et la modernisation de la flotte aérienne au Maroc. Le royaume chérifien se dote d’objectifs ambitieux pour son secteur aérien. Le pays prévoit de doubler sa capacité d’accueil dans ses aéroports d’ici 2035, pour atteindre 80 millions de passagers par an, contre 40 millions actuellement.

Cette croissance s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à renforcer la connectivité du Maroc avec le reste du monde, favorisant ainsi le développement du tourisme et des échanges commerciaux. Il s’agira aussi de stimuler l’économie nationale en créant des emplois dans le secteur aérien et en générant des revenus directs et indirects, en plus de positionner le Maroc comme un hub aérien régional majeur en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Étendre et moderniser les aéroports existants

Pour concrétiser ces ambitions, les autorités marocaines prévoient d’étendre et de moderniser les aéroports existants, tels que Mohammed V de Casablanca et Marrakech-Menara. Le royaume compte construire de nouveaux aéroports, notamment à Dakhla, au Sahara occidental, et Essaouira, de développer les compagnies aériennes nationales, comme Royal Air Maroc et d’attirer de nouvelles compagnies aériennes étrangères.

Ce plan ambitieux devrait contribuer à faire du Maroc une destination encore plus attractive pour les voyageurs d’affaires et de loisirs, tout en stimulant la croissance économique du pays. Le transport aérien au Maroc a connu une évolution remarquable au cours des dernières décennies, passant d’un secteur embryonnaire à une industrie moderne et dynamique. Cette évolution s’est déroulée en plusieurs étapes clés.

Création de la Compagnie Aérienne du Maroc

Les premiers vols au Maroc ont eu lieu en 1919, avec l’établissement de liaisons postales par avion entre Casablanca et Rabat. La création de la Compagnie Aérienne du Maroc (CAM), en 1947, marque un tournant important dans le développement du transport aérien national. La CAM opérait des vols vers des destinations en France, en Espagne et en Afrique du Nord.

Après l’indépendance du Maroc, en 1956, le transport aérien a connu une croissance importante, stimulée par la volonté du pays de développer ses relations avec le monde extérieur. La Royal Air Maroc (RAM) a été créée en 1957 par la fusion de la CAM et d’Air Atlas. La RAM a étendu son réseau de liaisons internationales et a modernisé sa flotte d’avions.

L’ère du low-cost et de la concurrence

Les années 1980 et 1990 ont été marquées par une croissance continue du transport aérien au Maroc, favorisée par la libéralisation du secteur et l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes. La RAM a renforcé sa position de leader sur le marché national et a développé son réseau international, notamment vers l’Afrique subsaharienne. L’aéroport Mohammed V de Casablanca a été agrandi et modernisé pour devenir un hub aérien régional important.

L’arrivée des compagnies aériennes low-cost au Maroc, au début des années 2000, a bouleversé le paysage du transport aérien. Ces compagnies ont proposé des tarifs plus bas, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes de prendre l’avion. La concurrence accrue a poussé la RAM à se moderniser et à diversifier son offre.

Aujourd’hui, le transport aérien au Maroc est un secteur en plein essor. Le pays dispose d’un réseau aérien dense et moderne, relié à de nombreuses destinations dans le monde.